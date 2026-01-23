Patrick Reed toma el mando en el Dubai Desert Classic

Emirates Dubai Desert Classic Golf. Patrick Reed asume el liderato tras la segunda ronda en el Dubai Desert Classic. (Altaf Qadri/AP)

El estadounidense Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta en 2018 y que está planteando dejar el LIV Golf para volver al PGA Tour, se ha convertido en el nuevo líder del Dubai Desert Classic, del DP World Tour, tras la disputa de la segunda jornada, en la que el norirlandés Rory McIlroy reaccionó tras un mal primer día.

Reed firmó una tarjeta con 66 golpes, tras hacer cuatro birdies y un eagle sin error alguno, para un total de 135 impactos (-9), uno menos que el inglés Andy Sullivan, que zanjó el día con una de las mejores tarjetas de todos los jugadores (65).

Los italianos Andrea Pavan y Francisco Molinari, con 137 golpes, se mantienen a la expectativa, al igual que el danés Nicolai Hojgaard (138), que se recompuso con un 67 para ganar opciones de luchar por la victoria.

Rory McIlroy reacciona y comparte el T20

A falta de dos recorridos también tienen posibilidades un grupo con -5, en el que está el líder del circuito, el sudafricano Jayden Shaper y el inglés Tyrrell Hatton, y el dúo que integran el español David Puig y el chino Wenyi Ding con 140 (-4).

McIlroy, número dos del mundo, recompuso el camino después de hacer 73 el primer día. El norirlandés firmó el viernes una tarjeta con 69 impactos para situarse en el sitio 20 con acumulado de -2, que lo ponen a siete golpes de distancia de Reed y aún puede ver con optimismo el fin de semana.

Con la misma esperanza está el español Rafa Cabrera con el mismo resultado. El chileno Joaquín Niemann, declarado mejor jugador del circuito LIV el pasado año, no pudo pasar el corte con 146 (+2), al igual que el español Nacho Elvira, vencedor el domingo previo en el Dubai Invitational, que se despidió con 150 golpes (+6).