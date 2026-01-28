Registro de celulares 2026: guía paso a paso para desvincular tu número (Imagen generada con IA)

¿Te interesa desvincular tu número telefónico del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil? Ya sea porque cambiaste de línea, dejaste de usar un chip o quieres separar tu CURP del registro celular.

Existe un procedimiento oficial que permite hacerlo de forma segura y sin contratiempos.

Esta guía paso a paso para desvincular tu número del padrón te explica cómo realizar el proceso correctamente y evitar errores comunes.

Paso 1: Identifica si eres titular o usuario de la línea

Antes de iniciar el trámite, es importante saber si eres el titular legal del número o solo usuario.

Esta información determina el resultado final del proceso, ya que en algunos casos la línea puede quedar cancelada tras la desvinculación del padrón celular.





Paso 2: Elige el método para desvincular tu número

Existen dos opciones oficiales para realizar la desvinculación de tu CURP del celular:

Trámite presencial en tu compañía telefónica

Acude a un Centro de Atención a Clientes de tu operador, como Telcel, AT&T o Movistar. Presenta una identificación oficial vigente y solicita la baja del número en el padrón.

El asesor realizará el proceso y te entregará un folio como comprobante del trámite.





Trámite digital desde celular o computadora

También puedes realizar el proceso en línea.

Debes subir una fotografía de tu identificación oficial, completar la llamada de verificación conocida como “prueba de vida” y confirmar la solicitud. Una vez validado el trámite, recibirás un mensaje de confirmación.

Es importante considerar que el sistema solo permite hasta tres intentos digitales, después de los cuales será obligatorio acudir de forma presencial.





Paso 3: Confirma el estatus de tu línea

Tras completar el trámite, si eres titular, el número quedará sin servicio, conservando únicamente acceso a llamadas de emergencia.

Si solo eras usuario, tu nombre será eliminado del padrón, pero la línea continuará activa bajo el registro del propietario.





Paso 4: Guarda tu comprobante

El folio o mensaje de confirmación es clave para cualquier aclaración futura.

Guardarlo te permitirá comprobar que realizaste correctamente la desvinculación del padrón de telefonía móvil en 2026.





Lo que debes considerar antes de iniciar el proceso

Antes de eliminar tu número del padrón celular, verifica que no lo tengas asociado a cuentas bancarias, redes sociales o plataformas digitales.

Una vez realizada la desvinculación, recuperar el servicio puede requerir un nuevo registro.

¿Por qué desvincular tu número del padrón de telefonía móvil?

El padrón busca identificar a los usuarios para combatir fraudes y extorsiones, pero también obliga a mantener tus datos personales ligados a una línea activa.

Si ya no utilizas ese número o deseas proteger tu información, la desvinculación te permite separar tu CURP del registro y evitar futuros problemas administrativos.