Grupo SIMSA y Combugas refrendan Distintivo ESR 2026 por prácticas de sostenibilidad

Reconocen a Grupo SIMSA y Combugas con el Distintivo ESR 2026

El premio destaca a compañías por sus prácticas de sostenibilidad, bienestar social y gobernanza corporativa — Grupo SIMSA y su filial Combugas recibieron nuevamente el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2026, reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) a compañías que destacan por sus prácticas de sostenibilidad, bienestar social y gobernanza corporativa.

La entrega se realizó durante el Encuentro ESR 2026, celebrado el pasado 19 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde fueron reconocidas 1,093 grandes empresas del país.

Para las compañías laguneras, cuya división de gas y transportes es encabezada por el director general Nesim Issa Tafich, el refrendo representa la continuidad de proyectos enfocados en el desarrollo comunitario en Coahuila, principalmente en áreas como educación, deporte y sostenibilidad ambiental.

Entre las acciones destacadas por el grupo empresarial se encuentran las alianzas educativas con universidades y centros de bachillerato de la Comarca Lagunera, orientadas a fortalecer la formación académica y tecnológica de estudiantes mediante programas vinculados a habilidades STEM e innovación.

Durante la ceremonia, representantes de la empresa señalaron que el distintivo reconoce más que el cumplimiento de estándares corporativos, al consolidar una cultura organizacional basada en valores y responsabilidad social.

Javier Aguiñaga, portavoz de la organización, afirmó que la acreditación impulsa a la empresa a mantener programas de beneficio comunitario y mejorar las condiciones de bienestar tanto para colaboradores como para clientes.

Con este reconocimiento, Grupo SIMSA y Combugas buscan reforzar su posicionamiento dentro del sector energético y alinearse con los criterios de sostenibilidad y consumo responsable promovidos por el Cemefi.