Tarjeta Inapam 2026: Conoce los beneficios y descuentos que están disponibles en junio 2026

Apoyo a la economía de los adultos mayores en junio Los adultos mayores de 60 años en todo México pueden acceder a rebajas en alimentación, transporte y salud presentando su credencial vigente del INAPAM durante el mes de junio (PEXELS)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene vigente el programa de apoyo económico para la población de adultos mayores en México.

En el mes de junio de 2026, el organismo recordó que se encuentran activos múltiples descuentos y beneficios en miles de establecimientos en toda la República Mexicana, orientados a los adultos mayores.

A través de su directorio oficial, el instituto ofrece promociones que van desde el 5% hasta el 50%, dependiendo directamente del comercio afiliado y la entidad federativa.

¿Cuáles son los principales sectores con descuento?

Los beneficios para este mes de junio abarcan productos y servicios básicos de necesidad primera para los adultos mayores, entre los que destacan:

Actividades culturales y recreativas

Restaurantes y cafeterías

Transporte terrestre

Supermercados y tiendas de conveniencia

Hoteles y agencias de viaje

Farmacias y servicios médicos

Ópticas y laboratorios

Para hacer válidas estas promociones, el INAPAM reiteró que es indispensable que los beneficiarios presenten su credencial física oficial y vigente al momento de solicitar el servicio o realizar el pago en las cajas.

Debido a que los convenios pueden variar por temporada, se recomienda verificar directamente en el portal oficial del INAPAM el catálogo completo de comercios participantes por estado.

¿Cómo tramitar la credencial por primera vez?

La tarjeta del INAPAM está dirigida a todas las personas que tengan 60 años o más. El trámite es completamente gratuito y se puede realizar de manera presencial en los módulos autorizados del instituto presentando la siguiente documentación en original y copia: