Cuando el Super Bowl rebasa a las figuras

Hay ocasiones que el Super Bowl le queda grande a algunos jugadores

Existe esa famosa frase de que las ofensivas venden los boletos, las defensivas ganan juegos y los pateadores ganan los campeonatos, una frase que hizo famosa Fernando Von Rossum, el mejor comentarista de futbol americano que hemos tenido (afortunados quienes tuvimos la oportunidad de verlo y escucharlo en sus transmisiones en los 70 y 80), una frase que ahora han deformado los actuales comentaristas de NFL en la televisión.

Pero ¿a qué viene todo esto?, pues bien, a qué sin hacernos tontos o disimulados, nos emociona cuando el Super Bowl será disputado por dos grandes quarterbacks, sin duda, la posición más icónica de este deporte, y que, sin vacilar, son la imagen de las franquicias y quienes jalan y atraen a la afición.

Dicho lo anterior, pregunto, ¿realmente nos emociona el duelo entre San Darnold de Seattle y Drake Maye de Nueva Inglaterra? En lo personal, a mi no. Para ser sincero habría preferido un duelo entre Matthew Stafford de Los Angeles y Bo Nix de Denver (muy hipotético, ¿verdad?), pero es crudo y real.

DUELOS DE CARTELERA

Y es que a través de esas 59 ediciones anteriores del Super Bowl, no podemos negar la expectación y emoción que levantaron enfrentamientos de verdaderas leyendas o grandes estrellas en su momento, o pasadores que habían tenido una temporada impresionante y sobre todo que contaban con algo esencial que no se compra ni se aprende: el carisma.

Los ejemplos son varios como Johnny Unitas vs Joe Namath en el Super Bowl 3, Roger Staubach vs Terry Bradshaw en las ediciones 10 y 13, Fran Tarkenton vs Ken Stabler en el SB 11, Joe Montana vs Dan Marino en la edición 19, Joe Montana vs John Elway en el SB 24, Troy Aikman vs Jim Kelly en los juegos 27 y 28, Elway vs Brett Favre en el 32, Kurt Warner vs Steve McNair en el 34, Tom Brady vs Donovan McNabb en el 39, Eli Manning vs Brady en las ediciones 42 y 46, Warner vs Ben Roethlisberger en el 43, Peyton Manning vs Drew Brees en el 44, Roethlisberger vs Aaron Rodgers en el 45, Russell Wilson vs Peyton Manning en el 48, Wilson vs Tom Brady en el SB 49, Peyton Manning vs Cam Newton en la edición 50, Brady vs Matt Ryan en el 51, Pat Mahomes vs Brady en el 55 y Matthew Staford vs Joe Burrow en el SB 56.

Después de leer esta lista, y si la comparamos con los actuales protagonistas, ¿podemos decir que levantan siquiera algo de expectación como estos duelos? La realidad es que no, no nos hagamos tontos.

CUMPLIERON Y YA

Es verdad, ambos tuvieron una buena temporada, en términos estadísticos. Darnold lanzó para poco más de 4 mil yardas, con 25 pases de anotación y 14 intercepciones; Maye pasó para 4,400 yardas, 31 touchdowns y 8 intercepciones. Darnold hizo un buen trabajo, Maye fue parte de la conversación por el MVP de la temporada por un tiempo, pero haciendo honor a la verdad, ¿hicieron algo espectacular? No.

Darnold cumplió pero no es de esos quarterbacks que provocan que sigas al equipo sólo por verlo a él como sucedía en su momento con Indianápolis y Peyton Manning. De Maye, tuvo buenos juegos, pero la realidad es que en la postemporada dejó mucho que desear; no tuvo un juego dominante, y para ser honestos, quizá no estaría con su equipo ahora en el Super Bowl si Bo Nix, el pasador de Denver, no hubiese quedado fuera de combate para el campeonato de la AFC.

PROTAGONISTAS EN EL OLVIDO

Sin embargo, es lo que hay, y pues ha presenciar el Super Bowl esperando sea un buen juego y nada más; y todo esto nos lleva a pensar en esas ocasiones que quarterbacks de bajo perfil llegaron al gran juego, dejando un insípido sabor de boca, pues uno reflexiona sobre cómo fue posible que de una u otra manera alcanzarán a disputar un Super Bowl cuando otros super estrellas jamás lo ganaron y en otras ocasiones ni siquiera lo jugaron.

Sin duda, el caso más claro es el de Tren Dilfer (¿Trent quién?), el gris pasador de Tampa Bay en la edición 35 que apenas y completó 12 de 25 pases para 153 yardas y un solitario touchdown; es decir, menos del 50 por ciento de efectividad. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar si del otro lado estuvo otro “equis” como Kerry Collins con Nueva York Gigantes y 4 intercepciones?

Sin más, Dilfer es el caso más sonado de un mariscal de campo que estuvo muy por debajo del escenario que es un Super Bowl. Pero ¿qué hay de otros que, incluso, triunfaron pero honestamente, quizá nadie recuerda como Mark Rypien de Washington vs Buffalo en el SB 27, a pesar de haber ganado y ser el MVP; Brad Johnson de Tampa Bay vs Oakland en el 37 y hasta Nick Foles de Filadelfia (nombrado MVP) vs Nueva Inglaterra en el SB 52?

Estos tres fueron ganadores, pero hay tantos otros que lo disputaron, pero hoy ¿quién los recuerda? Chequen la lista: David Woodley de Miami, Vince Ferragamo de Los Angeles Carneros, Tony Eason de Nueva Inglaterra, Jeff Hostetler de Nueva York Gigantes, Stan Humphries de San Diego, Neil O’Donnell de Pittsburgh, Chris Chandler de Atlanta, Kerry Collins de Nueva York Gigantes, Jake Delhomme de Carolina, Rex Grossman de Chicago o hasta Matt Hasselbeck de Seattle.

Cuando vemos esta lista nos preguntamos ¿qué habrían hecho otros muy buenos pasadores que nunca pudieron llegar como YA Tittle de Nueva York Gigantes, Dan Fouts de San Diego, Bernie Kosar de Cleveland, Bert Jones de Baltimore (Potros), Mark Brunnell de Jacksonville, Danny White y Tony Romo, ambos de Dallas, Archie Manning de Nueva Orleans, Jeff Garcia de San Francisco y hasta Jim Zorn de Seattle? Seguramente habrían dejado la vida en el campo por el título, pero así es esto.

Lo que me parece increíble es que existan personas que piensen que un quarterback es mejor que otro sólo por ganar un anillo de Super Bowl sin analizar el contexto, pero bueno, hay opiniones para todo.

Ahora sólo esperemos que tanto Darnold como Maye den un buen juego y que estén a la altura de lo que representa un Super Bowl.