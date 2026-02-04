Liga MX Femenil: partidos, fechas y horarios de la jornada 7 | Clausura 2026 (Liga MX BBVA)

La Liga MX Femenil lleva ya un recorrido lleno de emoción y potencia, con un triple empate que, en esta séptima jornada, puede definir el liderazgo de la tabla en la Liga MX Femenil.

Te compartimos los horarios de los partidos de la jornada 7, así como las fechas y dónde y cómo ver los mejores partidos de la Liga mexicana de futbol femenil.

Jornada 7 de la Liga MX Femenil: fechas y horarios de los partidos

La actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se disputará a lo largo de tres días, con encuentros clave que podrían comenzar a marcar el rumbo del torneo. A continuación, el calendario completo con fechas y horarios oficiales (tiempo del centro de México).

Miércoles 4 de febrero

Toluca vs Atlético de San Luis – 18:00 horas

Jueves 5 de febrero

Querétaro vs León – 17:00 horas

Necaxa vs Chivas – 18:00 horas

FC Juárez vs América – 19:06 horas

Tigres vs Cruz Azul – 20:00 horas

Atlas vs Pumas – 21:06 horas

Viernes 6 de febrero

Puebla vs Santos – 15:45 horas

Pachuca vs Mazatlán – 19:06 horas

Rayadas vs Tijuana – 20:00 horas

La Jornada 7 promete duelos atractivos y movimientos importantes en la tabla general del Clausura 2026, en una liga que continúa consolidándose por su alto nivel competitivo.

¿Cómo y dónde ver la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Te compartimos, uno a uno, dónde podrás ver los partidos correspondientes a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

El encuentro entre Toluca vs Atlético de San Luis se transmitirá completamente en vivo a través de ViX y la plataforma oficial de la Liga MX.

Por su parte, el Querétaro vs León, que se disputará el jueves 5 de febrero, podrá disfrutarse por Fox One y Tubi, a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

El partido en el que las Centellas recibirán a Chivas será transmitido por ViX y las plataformas oficiales de la Liga MX Femenil, al igual que el encuentro del viernes entre Rayadas y Tijuana.

El duelo FC Juárez vs América se transmitirá a través de Fox One y Tubi, al igual que los partidos Puebla vs Santos, Tigres vs Pumas y Pachuca vs Mazatlán.