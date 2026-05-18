¿Desde cuándo no es campeón Pumas? Resultado de su último campeonato en Liga MX (ETZEL ESPINOSA)

Es en el Clausura 2026 de la Liga MX que el Club Universidad Nacional regresa a una final de liga por primera vez en cinco años, desde el torneo Guardianes-Apertura 2020.

Este torneo, los Pumas vencieron a los Tuzos por un gol en la semifinal de vuelta del certamen para acceder a la disputa por la copa del futbol mexicano frente a Cruz Azul. La final será entre dos clubes originariamente capitalinos, y el equipo dirigido por Efraín Juárez tendrá la oportunidad de romper con una larga racha sin título en el futbol mexicano.

¿Desde cuándo no es campeón Pumas en la Liga mexicana de futbol?

Este 2026 se cumplen 15 años desde que Pumas se coronó campeón por última vez en la Liga MX. El último título de los universitarios se dio ante Monarcas Morelia en el Clausura 2011.

Pumas llegó como segundo de la tabla general y, tras eliminar a las Chivas en semifinales, avanzó a la final de la Primera División del futbol mexicano contra Monarcas, un equipo que llegó como un importante contendiente al título tras eliminar a las Águilas del América en semifinales.

Tras vencer a los Rayados de Monterrey en cuartos de final, los universitarios concluyeron el partido de vuelta ante el Club Guadalajara en Ciudad Universitaria con marcador de 2-0 , y así disputaron la final del Clausura 2011 frente a Monarcas, donde resultaron campeones.

Resultado del último campeonato de los Pumas en Liga MX

De acuerdo con Football Lineups, el club de Morelia era dirigido en ese entonces por Tomás Boy. Un equipo que figuraba como uno de los poderosos de la Liga MX, con Márquez Lugo, Sandoval, Sansores y Sepúlveda en el ataque.

Por su parte, el conjunto del Pedregal tenía al “Pikolín” Palacios en la portería y al delantero, extremo y mediapunta Paco Palencia, dos figuras estandarte en la historia de los universitarios.

La final del Clausura 2011 de la Liga MX se llevó a cabo el 22 de mayo en punto de las 12:00 PM en la Ciudad de México, con el sol en lo alto y el “Goya” siendo coreado en todos los rincones del Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con ESPN, el partido de ida se cerró con un empate a 1 en tierras morelianas.

La gran final fue arbitrada por Rodríguez Moreno y, en el encuentro de vuelta, Pumas, con goles de Paco Palencia y Javier Cortés, logró imponerse 2-1 frente a Monarcas, cuyo tanto fue cortesía de Jaime Lozano.

El marcador global concluyó 3-2 y Pumas se coronó como campeón de la Liga MX.

A 15 años de su último título en la Primera División del futbol mexicano, el Club Universidad Nacional, dirigido por Efraín Juárez, se enfrentará ante la Máquina Celeste por el título del Clausura 2026 de la Liga MX.