Bournemouth vs Manchester City: horario, canal, cómo y dónde ver la Premier League

Bournemouth vs Manchester City Si los 'Ciudadanos' no ganan este partido, el Arsenal quedará campeón de Premier League.

La Premier League de Inglaterra está dando su último suspiro de la temporada y el día de hoy podríamos conocer al campeón sin siquiera jugar. Luego de ganar el título de la FA Cup, el Manchester City disputa su penúltimo partido de la temporada. El cuadro de los ‘Ciudadanos’ necesita ganar sí o sí para llegar a la jornada 38 con posibilidades de todavía arrebatarle el campeonato al Arsenal. Su rival, será el Bournemouth, que todavía sueña con quedarse con uno de los cinco lugares que da esta competencia a la UEFA Champions League.

Este fin de semana, el Arsenal cumplió con su tarea y se llevó los tes puntos ante el Burnley, equipo condenado al descenso, y se mantiene como el líder general de la clasificación. Los ‘Gunners’ están muy cerca de volver a celebrar un título de Premier League por primera vez desde 2004. Más de 20 años después, el cuadro londinense podría coronarse por decimocuarta ocasión en su historia. El único escenario en donde esto no ocurriría es que el City gane los dos partidos que les quedan y el Arsenal empate o pierda su duelo final en contra del Crystal Palace del próximo domingo 24 de mayo.

¿A qué hora se juega el Bournemouth vs Manchester City? | Premier League

12:30 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Bournemouth vs Manchester City? | Premier League

Fox One / Fox

Previa del Bournemouth vs Manchester City | Premier League

Dos equipos se juegan gran parte de su temporada en este partido. El AFC Bournemouth está teniendo una temporada destacable y podría clasificar a la UEFA Champions League por primera vez en su historia. Para eso, necesitan conseguir los tres puntos en este partido, lo que los colocaría a un punto de distancia del Liverpool, quien actualmente ocupa esta plaza. Los ‘Cherries’ ya aseguraron un puesto en la UEFA Europa League, pero el objetivo es ir por las noches mágicas de la Liga de Campeones.

Por su parte, el City viene de coronarse campeón de FA Cup en la cancha de Wembley. Sin embargo, están a punto de perder el título de Premier League por segundo año consecutivo, además en medio de rumores de que Pep Guardiola dejará la dirección técnica del equipo para la próxima campaña, lo que podría amrcar el final de la era más exitosa de este club.

Cuando se enfrentaron en la temporada regular, el Manchester City se llevó los tes puntos en la cancha del Eithad Stadium con marcador de 3-1 con doblete de Erling Halans y un gol más de Nico O’Reilly. Sin embargo, el Bournemouth llega con una racha de 16 partidos consecutivos sin perder en Premier League.

Posibles alineaciones del Bournemouth vs Manchester City | Premier League

Bournemouth: Dorde Petrovic, Adrien Truffert, Marcos Senesi, James Hil, Adam Smith, Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi, Rayan, Evanilson.

Manchester City: Gianluigi Donnaruma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Nico González, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Antonine emeyo, Ryan Cherki, Erling Haaland.