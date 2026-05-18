Ancelotti anuncia convocatoria de Brasil para el Mundial 2026: ¿Está Neymar? (Selección Nacional de Brasil - EFE )

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Nacional de Brasil, anunció la lista de 26 jugadores que intentarán conquistar el sexto título de Copa del Mundo para la verdeamarela en el Mundial 2026.

Este lunes 18 de mayo, el seleccionador brasileño hizo pública la lista de convocados para la Copa del Mundo durante un acto celebrado en el Museo del Mañana, en la zona portuaria de Río de Janeiro.

En la lista destacan figuras brasileñas del Liverpool, Juventus, Arsenal, PSG, Manchester United, Santos de Brasil, Barcelona y Real Madrid. Un cuadro poderoso que buscará una nueva estrella mundialista para la selección brasileña.

¿Está Neymar Jr. entre los convocados para disputar el Mundial donde México, Estados Unidos y Canadá serán sede?

¿Está Neymar entre los convocados de Brasil para el Mundial 2026?

Neymar da Silva Santos Júnior es considerado una pieza central del “jogo bonito” brasileño. El anuncio de Carlo Ancelotti generó amplias expectativas sobre la participación del delantero del Santos F. C. en el Mundial 2026.

Para fortuna de los admiradores de Neymar Jr., el regateador y velocista se encuentra entre los 26 convocados del seleccionado brasileño para la Copa del Mundo, lista anunciada esta tarde en Río de Janeiro.

Lista oficial de jugadores de la Selección de Brasil para el Mundial 2026

De acuerdo con el sitio oficial de la selección brasileña, los jugadores convocados para esta contienda mundialista comenzarán a presentarse ante Carlo Ancelotti el 27 de mayo en el campo de entrenamiento de la CBF en Granja Comary, Teresópolis, una región montañosa de Río de Janeiro.

A continuación te dejamos los nombres de los jugadores convocados para representar a la Selección Nacional de Brasil en el Mundial 2026:

Porteros

ALISSON (Liverpool)

EDERSON (Fenerbahçe)

WEVERTON (Grêmio)

Defensa:

ALEX SANDRO (Flamengo)

BREMER (Juventus)

DANILO (Flamengo)

DOUGLAS SANTOS (Zenit)

GABRIEL MAGALHÃES (Arsenal)

IBÁÑEZ (Al-Ahli)

LÉO PEREIRA (Flamengo)

MARQUINHOS (PSG)

WESLEY (Roma)

Centrocampistas

BRUNO GUIMARÃES (Newcastle)

CASEMIRO (Manchester United)

DANILO SANTOS (Botafogo)

FABINHO (Al-Ittihad)

LUCAS PAQUETÁ (Flamengo)

Delanteros:

ENDRICK (Lyon)

GABRIEL MARTINELLI (Arsenal)

IGOR THIAGO (Brentford)

LUIZ HENRIQUE (Zenit)

MATHEUS CUNHA (Manchester United)

NEYMAR (Santos)

RAPHINHA (Barcelona)

RAYAN (Bournemouth)

VINI JR. (Real Madrid)

Brasil llega con una poderosa plantilla a la contienda mundialista de este año.

Su debut en el Mundial será el día 13 contra Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente, aún en fase de grupos, jugarán contra Haití el 19 en Filadelfia y frente a Escocia el 24 en Miami, donde Neymar y compañía buscarán coronarse nuevamente como campeones del mundo.

Trayectoria de Neymar, actual estrella del Santos de Brasil

Neymar Jr. hizo su debut profesional a los 17 años. A pesar de las ofertas de gigantes europeos, jugó cinco temporadas con Santos, llevando al club a conquistar el Campeonato Paulista y su primer título de Copa Libertadores en 48 años, además de obtener el Premio Puskás.

El futbolista brasileño ha portado la camiseta de algunos de los clubes más importantes del mundo. De 2013 a 2017, Neymar Jr. se unió a Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona, formando uno de los ataques más recordados en la historia del futbol. El Barça ganó múltiples títulos y el brasileño cerró su etapa en el club con 114 goles.

En su primera temporada con el París Saint-Germain, Neymar Jr. ayudó al PSG a conquistar la Ligue 1, Copa de Francia, Copa de la Liga y Supercopa. El club recuperó nuevamente el título liguero la temporada siguiente, estableciendo un récord francés con 14 victorias consecutivas. Neymar Jr. también fue nombrado Jugador del Año en la Ligue 1.

En 2020 logró una hazaña histórica al llevar al PSG a su primera final de Champions League. En la temporada 2022-2023 ayudó al club parisino a conquistar nuevamente la Ligue 1, alcanzando 11 títulos ligueros, el quinto del brasileño en Francia.

En 2026, Neymar regresó al Santos de Brasil, equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Doce años después de partir hacia Europa, el delantero se mantiene como una figura clave del futbol brasileño y será uno de los jugadores a seguir en el Mundial de este año.

Ancelotti: Neymar será un jugador importante para este Mundial

Respecto a su convocatoria con la selección brasileña, Carlo Ancelotti aseguró durante la presentación de la lista oficial, que Neymar será un jugador importante en la Copa del Mundo de este año, aunque tendrá la misma responsabilidad y competencia que el resto de sus compañeros.

“Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25; puede que juegue o no, puede que esté en el banquillo y entre...”, expresó el director técnico italiano sobre Neymar Jr.