Mexicas cierra la sexta jornada de la LFA con una derrota frente a los Reyes de Jalisco

Los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos (Iván Guevara Ramírez)

En una jornada protagonizada por el poderío aéreo de los Reyes de Jalisco, los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos. En un duelo que comenzó con un despliegue de fuerza que vaticinaba un encuentro reñido, el quarterback jalisciense, Alejandro García (9), hizo despegar a sus once al completar un pase de touchdown y correr para otras dos anotaciones, por otro lado, el mariscal mexica, Brandon Lee Kyles (13), tuvo problemas para manejar el ovoide, perdiéndolo hasta en tres ocasiones, dos de tales fumbles terminaron por acarrear puntos para sus rivales, ampliando la ventaja con la que se cerrara la primera mitad del encuentro.

Los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos. (Iván Guevara Ramírez)

Luego de abrir el marcador con un gol de campo de 44 yardas, de Miguel Ángel González (36), un pase de 9 yardas catalizó el primer touchdown de la justa, de Alejandro García (9) para Ari Kaleb Werts (88). Los problemas para el cuadro capitalino comenzaron al término del segundo cuarto, cuando bajo una estricta gestión del cuerpo arbitral, Brandon Lee Kyles (13) conectó a Jordan Christopher Brown (5) para anotación, no obstante, la jugada fue anulada, pues el reloj yacía sin tiempo previo a la salida del balón.

Los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos. (Iván Guevara Ramírez)

De regreso para la segunda mitad Mexicas insufló vida a la pizarra en virtud de un pase de 8 yardas hasta las manos de Iñaki Colín (85), vía Brandon Lee Kyles (13). Más el extra de Miguel Ángel González (36), el marcador se vistió de rojo, 13 a 10.

Los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos. (Iván Guevara Ramírez)

Los de casa aprovecharon el vuelo y, con una carrera de dos yardas de Teon Ahmad Anthony Dollard (25) ampliaron su ventaja en seis puntos más: 16-13. No obstante, el subsecuente acarreo y un extra certero por parte de los visitantes socavaron el buen avance de Mexicas.Hacia el último cuarto, un segundo fumble de Brandon Lee Kyles (13), acercó a Jalisco a la línea de gol, y pronto, los de azul dilataron su ventaja, el marcador: 33-16. Finalmente, un tercer balón suelto selló la jornada para Mexicas, el fumble, recuperado para Reyes cruzó las diagonales en manos de Rakweon Ramsey (6), un pick six que aunado al pase de 22 yardas del QB Axel Antonio Medina (2) a Mauricio García (14) zanjó el marcador en 45-16, en favor del cuadro visitante.

Los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos. (Iván Guevara Ramírez)

Los Mexicas de la Ciudad de de México cayeron en casa por una diferencia de 32 puntos. (Iván Guevara Ramírez)

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