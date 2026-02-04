¿Nuevo estadio de Cruz Azul? Clara Brugada tuvo una reunión muy “fructífera” con la Cooperativa (@ClaraBrugadaM)

Este miércoles 4 de febrero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo una reunión con la directiva de la Cooperativa La Cruz Azul SCL.

Esta reunión, compartida en redes sociales, fue calificada por la mandataria capitalina como “muy fructífera”, haciendo alusión al encuentro que representantes del gobierno tuvieron con la cooperativa que representa al equipo de futbol Club Deportivo Cruz Azul, entre los que se encontraban, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.





¿Habrá nuevo estadio de Cruz Azul en la CDMX?

Hasta el momento no se ha confirmado la construcción de un estadio de Cruz Azul en la capital, por lo que el club continúa como un equipo sin sede fija en la Liga MX, esto tras la negativa de la UNAM de extender la renta del Estadio Olímpico Universitario para el conjunto capitalino.

Sin embargo, la expectación creció luego de que la jefa de Gobierno de la CDMX compartiera en sus redes sociales dos fotografías que apuntan a un reciente encuentro con la directiva de la Cooperativa Cruz Azul.

Además, esta hipótesis toma fuerza si se considera que una de las noticias relevantes de 2026 en el futbol mexicano es que Cruz Azul tendrá nueva sede, o por lo menos se espera que el proyecto culmine esté año.

Las conversaciones sobre contar con un estadio propio en la CDMX se remontan a 2016, y una frase reciente pone en entredicho una posible alternativa.

Tras la reunión de este 4 de febrero, Clara Brugada anunció: “Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”, en referencia al encuentro que sostuvieron funcionarios de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como de la Subsecretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, con la directiva de Cruz Azul.

Clara Brugada se reúne con directivos de la Cooperativa La Cruz Azul SCL

En la publicación se puede observar a la mandataria portar una playera del Club Cruz Azul, acompañada de Pablo Yanes, nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como de Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Subsecretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Por este motivo, los aficionados de La Máquina Cementera se preguntan: ¿será por fin que se consumará el estadio de Cruz Azul en la Ciudad de México?

Tuvimos una reunión muy fructífera con la @CruzAzulSCL.



Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/jSOvGGRVKM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026

¿Por qué podría abrirse la posibilidad de un nuevo estadio de Cruz Azul en la CDMX?

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México se encarga de diseñar y dirigir políticas públicas para un desarrollo urbano justo, ordenado y sustentable, cuyas funciones incluyen el ordenamiento territorial.

Por este motivo, el hecho de que se haya dado una reciente reunión entre autoridades capitalinas y la directiva de la Cooperativa La Cruz Azul SCL, podría resultar clave en las negociaciones relacionadas con el espacio que requiere el club para iniciar formalmente la construcción de un nuevo estadio.