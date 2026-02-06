Piancastelli dio el triunfo a El Águila

TRIUNFO. Con este resultado, Veracruz llega a una marca de 6-3. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Erika Piancastelli fue la diferencia. La olímpica italiana se plantó frente a las dos mejores pitchers de Diablos Rojos Femenil y consiguió sendos cuadrangulares, para darle el triunfo 5-3 a El Águila de Veracruz, en el segundo y último de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Cuando la afición de Diablos Rojos festejaba un posible triunfo de las locales, Piancastelli reventó la pelota por el jardín derecho, para la definitiva carrera de la ventaja, en la apertura del séptimo inning, en el duelo de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Ya con el 4-3 a favor, Carley Hoover, relevista en el encuentro, sucumbió ante la presión y regaló tres bases por bola consecutivas, y además tiró un wild pitch con el cual anotó la quinta carrera Lillian Brookshire.

Con este resultado, Veracruz llega a una marca de 6-3, mientras que Diablos se mantiene en el liderato general, con 8-2, ambas derrotas en casa.

CERRADO DUELO

La carrera de la quiniela llegó hasta el cierre de la tercera, luego de que Janae Jefferson recibió base por bola, se robó segunda y fue remolcada por sencillo de Jazmyn Jackson.

Pero las visitantes respondieron en la cuarta, con tremendo cuadrangular por todo el central de parte de la italiana Erika Piancastelli, y detrás de ella, Lillian Brookshire conectó triple para entrar de pisa y corre ante fly de sacrificio de la lanzadora Lisa Hop.

JUEGO DE VOLTERETAS

Las campeonas escarlatas contratacaron en el cierre de la cuarta, luego de que Robert se embasara por un pésimo tiro de la tercera, Diana Vizcarra, y lograra llegar a segunda.

La cubana avanzó a tercera y anotó debido a un segundo error de Diana al tirar a primera en el turno de Magaly Zuñiga, para el empate.

En el cierre de la quinta vino la carrera de la ventaja para las Diablos, con jonrón solitario de la siempre peligrosa Jazmyn Jackson.

Sin embargo, el brazo de Hoover no pudo mantener la ventaja, y en la séptima vio como el trabajo de sus compañeras no era suficiente ante cuadrangulares espalda con espalda de Alexandra Kotzelnick y la estrella Piancastelli.

Tras la caída de Hoover, El Águila, con Lisa Hop, quien aguantó toda la ruta en el círculo central, pudo contener a las escarlatas, para llevarse el triunfo.

Este sábado Diablos Rojos inicia serie en el Harp Helú, al recibir a Algodoneras de Unión Laguna, quienes se encuentran a mitad de la tabla.