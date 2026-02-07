Abraham Ancer brilla en Riad: el mexicano se cuela al Top-5 en el triunfo de Smylie

EL MEJOR LATINOAMERICANO. El golfista mexicano Abraham Ancer luchó al tu por tú con los grande de Europa y Australia.

El protagonista inesperado de la jornada final en Riad no fue únicamente el campeón Elvis Smylie ni el acoso incesante de Jon Rahm, sino también la magnífica actuación del mexicano Abraham Ancer, quien se metió de manera sobresaliente en el Top-5, empatado en la cuarta posición, mientras que su compatriota Carlos Ortiz alcanzó un muy destacado T-13.

En un torneo cargado de dramatismo, disputado bajo luz artificial, Ancer se mantuvo competitivo de principio a fin, consolidándose como uno de los latinoamericanos más consistentes del circuito y enviando un mensaje claro rumbo a la temporada 2026 del LIV Golf.

SMYLIE RESISTE EL ASALTO DE RAHM Y LEVANTA EL TÍTULO

Mientras Ancer firmaba una de sus actuaciones más sólidas en meses, el australiano Elvis Smylie dominaba la batalla por el título. Llegó a la jornada final empatado en el liderato con Peter Uihlein, con Jon Rahm a un golpe y David Puig algo más atrás debido a un costoso doble bogey.

Smylie, con apenas 23 años, exhibió temple de veterano: ocho birdies y diez pares, una tarjeta casi impecable que le permitió alzar su tercer trofeo profesional, primero en un evento LIV tras sus conquistas en el PGA de Australia y el Australasia Tour (2024).

RAHM PRESIONA HASTA EL ÚLTIMO SUSPIRO

El español Jon Rahm fue el único capaz de poner en aprietos al australiano. Cerró con cuatro birdies consecutivos que encendieron el cierre en el hoyo 18. Su drive final puso la bola a metros del hoyo con opción real de eagle, pero la bola rozó el borde por centímetros, dejando escapar el desempate.

Smylie aún tuvo que sufrir: mandó sus dos primeros golpes al rough, pero resolvió con un putt decisivo para evitar la muerte súbita y asegurar su victoria por un golpe.

ANCER, ENTRE LOS MEJORES DEL TORNEO

Detrás del duelo por el título, Abraham Ancer protagonizó una de las notas más destacadas del día. El mexicano cerró empatado en la cuarta posición con David Puig y Thomas Pieters, en una actuación que lo reafirma como pieza clave del equipo Torque GC y uno de los grandes referentes del golf latinoamericano.

También sobresalió el colombiano Sebastián Muñoz, quien terminó octavo, mientras que Carlos Ortiz se coló al T-13 con (-15). Por su parte los españoles tuvieron jornadas discretas: José Luis Ballester fue 27°, Sergio García terminó 30° y Luis Masaveu se ubicó 37°.

RIPPER GC DOMINA POR EQUIPOS

En la clasificación por equipos, Ripper GC –integrado por Elvis Smylie, Marc Leishman, Lucas Herbert y Cameron Smith– se llevó el campeonato superando a Torque GC, conjunto donde militan Muñoz, Joaquín Niemann, Abraham Ancer y Carlos Ortiz. El equipo de los mexicanos finalizó a tres golpes de los campeones.