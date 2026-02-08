Atlético de Madrid vs. Betis: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

Partido de LaLiga Betis vs Atlético de Madrid Fotoarte: La Crónica

Este domingo, el fútbol español vivirá uno de los duelos más esperados de la fecha 23 de LaLiga 2025-2026, cuando Atlético de Madrid y Real Betis se enfrenten en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, con el objetivo de escalar posiciones en una tabla cada vez más apretada y llena de matices emocionantes.

Este choque llegará después de un intenso calendario para ambos equipos: apenas días antes, ambos se habrán visto las caras en un duelo de Copa del Rey donde el Atlético impuso su autoridad con un contundente 5-0, marcando un precedente que resonará en las tácticas y la confianza de los protagonistas.

¿A qué hora y en dónde jugarán Atlético de Madrid vs Betis?

El partido se disputará el domingo 8 de febrero de 2026, con inicio programado para las 14:30 hora de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, lo que corresponderá a 12:30 en Colombia, Perú, Ecuador y partes de Centroamérica, y 11:30 en México y otros países de la región.

¿En dónde ver el partido de Atlético de Madrid vs Betis en vivo?

Para quienes seguirán la transmisión desde Latinoamérica, la señal estará disponible en plataformas como Disney+ Premium y ESPN 2, mientras que en España y otros mercados europeos el encuentro será transmitido por Movistar LaLiga y DAZN LaLiga.

¿Cómo llega cada equipo al partido?

Atlético de Madrid se presentará con la motivación de consolidarse en la parte alta de la tabla. El conjunto colchonero ha mostrado una notable regularidad, situándose en los primeros puestos de LaLiga y construyendo su juego alrededor de figuras ofensivas como Julián Álvarez, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann. Su estilo se caracteriza por un equilibrio entre resistencia defensiva y fulgurancia en ataque, apoyado también por la proyección por las bandas de jugadores como Giuliano Simeone y Marcos Llorente.

Por su parte, Real Betis, quinto en la clasificación, llegará con la intención de confirmar su crecimiento y mantenerse dentro de los puestos que dan acceso a competiciones europeas. Con un ataque versátil liderado por Chimy Ávila, complementado por la claridad y creatividad de Pablo Fornals y la desequilibrante participación de Antony, los verdiblancos buscarán imponerse y dar un golpe de autoridad en uno de los escenarios más exigentes de España.