México abre el Panamericano de Pista Santiago 2026 con oro en velocidad femenil

SE IMPONEN. El equipo mexicano demostró su calidad.

La delegación mexicana inició de forma sobresaliente su participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, al conquistar la medalla de oro en la velocidad por equipos femenil. La cuarteta tricolor, integrada por Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno, superó a Colombia con un registro de 47.162 segundos, imponiéndose de manera firme sobre el conjunto sudamericano.

El equipo colombiano, conformado por Juliana Gaviria, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado, se quedó con la plata tras marcar 48.456 segundos, mientras que Estados Unidos completó el podio al detener el cronómetro en 48.176 segundos.

Jessica Salazar, clave en clasificación; México confirma potencia en velocidad

En las rondas previas, la mexicana Jessica Salazar también formó parte del equipo, contribuyendo al avance y a la estrategia que llevó a México a lo más alto del podio. La actuación reafirma el crecimiento del ciclismo femenil en el país y su presencia constante en competencias continentales.

Con este resultado, México demuestra su fortaleza en las pruebas de velocidad, una especialidad que ha dado resultados sólidos en los últimos ciclos.

Cuarto lugar para el equipo varonil de velocidad

En la rama varonil, el equipo integrado por Ridley Naim Malo, Ismael Verdugo y Jafet López finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 44.061 segundos, en duelo directo ante Trinidad y Tobago, que se quedó con el bronce con 44.028 segundos. La prueba fue dominada por Canadá con 43.372 segundos, seguido por Colombia con 43.445.

Buenos resultados en scratch y persecución por equipos

El trabajo mexicano también destacó en otras pruebas. En el scratch femenil, Sofía Arreola Navarro se ubicó en el quinto lugar continental, mostrando solidez en una competencia táctica e impredecible.

En la persecución por equipos femenil, el conjunto formado por Yareli Acevedo, Sofía Arreola, María Fernanda Figueroa y Anet Barrera avanzó a la primera ronda tras colocarse en el segundo lugar de la clasificación con un tiempo de 4:27.134.

Por su parte, en la rama varonil, Fernando Nava, Ricardo Peña, Ignacio Prado y Sebastián Ruiz registraron 3:57.392, en una serie donde Canadá brilló con un tiempo de 3:52.829.

Lo que sigue para México en el Panamericano

Este 19 de febrero, México volverá a la pista con participación en:

Velocidad individual femenil : Daniela Gaxiola , María José Vizcaíno , Yuli Verdugo

: , , Keirin varonil : Jafet López

: Persecución por equipos femenil

Scratch varonil: Fernando Nava

El objetivo principal: sumar puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) rumbo al proceso olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.