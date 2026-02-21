Paulinho anota dos goles en triunfo del Toluca sobre el Necaxa

Liga MX Clausura 2026. Paulinho estuvo encendido la noche del sábado 21 de febrero. (Foto especial)

El portugués Paulinho convirtió un par de goles para encabezar el ataque del Toluca, en su victoria por 3-0 sobre el Necaxa, que puso al campeón defensor en el segundo lugar del torneo Clausura 2026 del fUtbol mexicano.

Paulinho, dos veces, y el uruguayo Federico Pereira anotaron por los Diablos.

En la séptima jornada del campeonato, el Necaxa creó peligro de manera reiterada, pero el guardameta Luis García salvó al Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, que cerró mejor y mostró contundencia.

En el 79, Jorge Díaz le puso un balón al portugués, quien de derecha puso el 0-1 y cuatro minutos más tarde, Paulinho aceptó otro balón de Díaz, se escapó y con un toque de zurda amplió la ventaja.

En el 90+4 Pereira anotó de cabeza a pase de Sebastián Córdova y cerró el marcador.

Con la victoria los Diablos llegaron a cuatro victorias, con tres empates y 15 unidades.

Los Diablos le sacan un punto al Pachuca, que en el inicio de la fecha siete, este viernes derrotaron por 1-2 al Tigres UANL con anotaciones del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.

León 2-1 a Santos Laguna

Este sábado los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo anotaron goles para darle al León un triunfo por 2-1 sobre el Santos Laguna.

En un tiro libre, Arcila anotó de derecha en el minuto 2 y en el 25 Cambindo cobró un penalti para garantizar la victoria del León; por el Santos, el argentino Ezequiel Bullaude descontó en el 40, con u disparo de derecha.

Joa Pedro firme líder de goleo

En otro encuentro de hoy, el italiano Joao Pedro anotó su séptimo gol para confirmarse como líder anotador, pero fue insuficiente para el San Luis, superado 3-2 por el Atlas.

Pedro y Eduardo Águila pusieron delante al San Luis, pero el cuadro de casa empató con goles de Diego González y Eduardo Aguirre, ambos en el cobro de penaltis, y ganó con un cabezazo del uruguayo Germán Rodríguez.

América arrolló al Puebla el viernes

El viernes, las Águilas del América del entrenador brasileño André Jardine pasaron por encima del Puebla con una goleada por 0-4.

América, que llevaba tres goles en sus primeros seis encuentros, explotó con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, del mexicano Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del colombiano José Raúl Zúñiga.

El domingo, el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales enfrentará a los Pumas UNAM y el Juárez FC al Querétaro. EFE