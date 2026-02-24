Checo Pérez: ¿Cuándo es la primera carrera de la temporada 2026 en la Fórmula 1? (@SChecoPerez)

Sergio “El Checo” Pérez regresa al circuito de la Fórmula 1 en 2026; sin embargo, antes de su participación en los GP de Australia y México, el piloto tuvo que realizar una preparación previa con su nueva escudería en Bahréin.

Tras las primeras prácticas privadas para los pilotos de la F1, que se llevaron a cabo del 26 al 30 de enero en Barcelona, Checo finalmente se subirá al monoplaza con la marca Cadillac.

Aquí te decimos cuándo es la primera carrera del tapatío en la F1 de este año.





Checo Pérez con Cadillac: fecha y horario de su primera carrera en la F1

La nueva escudería que representa al piloto mexicano preparó a marchas forzadas, el monoplaza que manejará Checo en los diferentes Grandes Premios que disputará este año.

La primera carrera programada para Sergio Pérez en la F1 será el GP de Australia, que se correrá el próximo 6 de marzo a las 22:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.





Dónde y cómo ver la primera carrera del Checo Pérez en la F1

El piloto mexicano preparó su cuerpo mediante intensos entrenamientos para enfrentar la exigencia física que implica manejar nuevamente un monoplaza.

La gran carrera del GP de Australia se podrá disfrutar tanto en televisión de paga como mediante plataformas de streaming. Sky Sports y F1 TV serán las encargadas de transmitir en vivo la carrera de Checo Pérez y de los demás pilotos en el Albert Park, Circuito GP de Australia, este 6 de marzo.