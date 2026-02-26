Remodelación del Estadio Azteca: ¿qué son las lonas naranjas que están colocando en el techo?

La remodelación del Estadio Azteca rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dando de qué hablar, luego de que comenzaron a circular fotografías donde se observa el techo cubierto con aparentes lonas naranjas, lo que provocó dudas entre los aficionados sobre la calidad de los trabajos.

¿Son realmente lonas?

Aunque su apariencia ha llevado a muchos a pensar que se trata de lonas comunes, en realidad son membranas arquitectónicas de ETFE (Etileno TetraFluoroEtileno), un material de alta tecnología utilizado en estadios modernos alrededor del mundo y contemplado desde el diseño original del proyecto.

🏟️❓ Remodelación Estadio Azteca: fans se quejan de que los avances no van como se prometió



Entre retrasos y una fachada que no cumple con lo prometido al comienzo del proyecto, aficionados y aficionadas del deporte han difundido quejas a través de las redes sociales sobre la… pic.twitter.com/A49FmG2rD9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 26, 2026

¿Para qué sirve este material?

El ETFE ofrece varias ventajas clave para la remodelación del estadio:

Es ligero, lo que disminuye la carga sobre la estructura.

Tiene alta resistencia a condiciones climáticas extremas y rayos UV.

Permite una mejor iluminación natural y una integración eficiente con sistemas de luz artificial.

Aporta un acabado moderno y uniforme, acorde a los estándares exigidos por la FIFA.

¿Por qué se ve de color naranja?

El tono naranja corresponde a una fase del proceso de instalación y no representa el acabado final del techo. Conforme avancen las obras, el material tendrá una apariencia distinta a la que actualmente se observa.

Remodelación del Estadio Azteca: ¿qué son las lonas naranjas que están colocando en el techo?

La colocación de estas membranas forma parte de la transformación integral del Estadio Azteca, que busca actualizar su imagen y funcionalidad para albergar nuevamente partidos de una Copa del Mundo.