México gana medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

Subcampeones. El equipo mexicano de clavados mixto presume su primera medalla de la temporada 2026 en una Copa del Mundo. (Foto especial)

El equipo mexicano de clavados mixto 3m & 10m integrado por Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Gabriela Agúndez ganó medalla de plata en la primera Copa del Mundo de Clavados de la temporada que se celebra en Montreal, Canadá.

El primer sitio de la competencia fue para China (Jiyuan Zheng, Rengie Zhao, Jiaxi Cui y Jia Chen) al sumar 469.40 unidades en las ocho ejecuciones que hicieron.

El equipo mexicano sumó 460.85 a 8.55 unidades de los campeones, el tercer lugar fue para el representativo de Rusia (Ivanov, Kazantzeva, Ilinikh y Ternovol) con 426.30 puntos.

En esta prueba mixta compitieron 10 equipos en final directa.

Olvera y Celaya, a la final de 3m

En las preliminares de la jornada, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya avanzaron a la final de trampolín 3m que se disputará el domingo 1 de marzo.

Olvera, campeón mundial de la prueba, pasó en cuarto sitio con 448.50 puntos y Celaya en el décimo con 415.20 puntos.

En la plataforma femenil, ninguna mexicana se instaló en la final: Suri Zoe Cueva terminó en el sitio 13 (289.20), a un puesto de pasar a la siguiente ronda en su debut en una Copa del Mundo.

Alejandra Estudillo culminó en el sitio 15 (277.80) y Samanta Jiménez en el 17 (264.55).

Habrá más medallas este sábado

Este sábado se disputarán las finales de plataforma sincronizados femenil, entrarán en acción Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez y de 3m sincronizados varonil, con Juan Celaya y Osmar Olvera.

Además, se llevará a cabo la final de plataforma varonil individual con Randal Williars y Kevin Berlín y la final de trampolín 3m femenil con María Fernanda García y Aranza Vázquez.