Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Cristiano Ronaldo muestra su respeto y dedica mensaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina (EFE / Foto de X)

Entre el incierto futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal y el inminente retiro de Lionel Messi de la albiceleste, el astro lusitano firmó un gesto para el recuerdo: despidióse de grande a grande a quien fue su eterno rival en las canchas con un mensaje dedicado al término de su último encuentro con Argentina.

Las palabras que la afición global esperaba no tardaron en llegar. El histórico goleador portugués se rindió ante el genio estratega y referente argentino, dejando claro que, por encima de los años de reñida rivalidad durante los torneos en el continente europeo defendiendo los escudos del Real Madrid y el Barcelona, el respeto mutuo prevalece intacto.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi?

Tras vivir horas emotivas en el Estadio Monumental durante el partido amistoso donde la Selección Argentina enfrentó a Benín, Lionel Messi recurrió a sus plataformas digitales para plasmar una sentida despedida de la camiseta nacional.

Para sorpresa de millones de fanáticos que jamás imaginaron, fue el pronunciamiento de Cristiano Ronaldo quien irrumpió entre los comentarios para extenderle una emotiva felicitación al histórico capitán campeón del mundo en Qatar 2022:

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, fue el pequeño mensaje que el jugador portugués dejó en el post de despedida de Messi.

La reacción desató una oleada instantánea de aprobación entre los aficionados de ambos astros. El gesto confirmó que la competencia de una época dorada jamás rebasó los límites del terreno de juego, dejando en evidencia que la rivalidad entre ambas leyendas siempre estuvo acotada a los 90 minutos de cada clásico disputado.

Más de una década en la cúspide del fútbol mundial

Protagonistas del duelo individual más fascinante en la historia del deporte durante más de diez años, Cristiano y Messi chocaron con máxima intensidad semana a semana desde la trinchera de LaLiga.

Impulsados por una ambición insaciable de superación que redefinió los estándares del fútbol moderno, las dos leyendas conquistaron en conjunto más de 85 títulos oficiales e innumerables distinciones individuales, catapultando a sus respectivos clubes y selecciones a lo más alto de la gloria futbolística.