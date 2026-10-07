El Riviera Maya Open at Mayakoba, presente en el calendario LPGA Tour 2027

El LPGA Tour vuelve a México. El campo el Camaleón localizado en la Riviera Maya volverá a ser escenario del golf internacional con el torneo Riviera Maya Open at Mayakoba. (Foto especia)

El LPGA Tour anunció este miércoles su calendario para la temporada 2027 que incluirá 33 torneos y uno de ellos volverá a jugarse en el suelo mexicano, el Riviera Maya Open at Mayakoba programado del 3 al 9 de mayo próximo en el campo El Camaleón, localizado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El Tour también informó que se repartirá una bolsa total de premios superior a los 147 millones de dólares, cifra récord que casi se ha duplicado desde el inicio de la presente década.

“2026 ha sido una temporada extraordinaria en el LPGA Tour, y hemos aprovechado ese impulso para configurar un calendario aún más sólido para 2027”, declaró el comisionado de la LPGA, Craig Kessler, en un comunicado.

“Gracias a la colaboración de socios increíbles, hemos logrado avances significativos en cuanto a los desplazamientos de nuestras atletas por el mundo, las sedes donde compiten y las cifras que hay en juego”, añadió.

La temporada 2027 incorpora nuevos torneos y campos de golf de renombre mundial, llevando a las mejores golfistas del mundo a algunos de los escenarios más célebres de este deporte.

El calendario incluirá el Futu Ladies World Championship, que se disputará en The Clearwater Bay Golf & Country Club (Hong Kong), así como dos semanas consecutivas en Hawái con el Nanea Cup en el Nanea Golf Club (Kailua-Kona) y el LOTTE Championship en The Plantation Course del Kapalua Resort.

Asimismo, el LPGA Tour regresará al Corning Country Club por primera vez desde 2009 con la vuelta de “The Classic”, torneo que contará con una bolsa de premios de 5 millones de dólares.

Los cinco torneos Majors

El calendario vuelve a incluir cinco torneos “Majors”:

-The Chevron Championship en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas

-El U.S. Women’s Open 2027 a disputarse en el Inverness Club de Toledo (Ohio)

-El KPMG Women’s PGA Championship en el Congressional Country Club de Bethesda (Maryland).

-El Amundi Evian Championship regresará al Evian Resort Golf Club, en Francia.

- Y, el AIG Women’s Open a jugarse en el Royal St George’s Golf Club de Sandwich, Inglaterra.

“Nuestro calendario permite que las atletas y todo el ecosistema del LPGA Tour se desplace por el mundo el próximo año, generando más oportunidades para descansar, recuperarse y, en última instancia, operar con mayor eficiencia”.

El LPGA Tour visitará 11 países

Como muestra del carácter global del circuito, en 2027 el LPGA Tour visitará 11 países (además de Hong Kong) y 13 estados de Estados Unidos. Habrá dos giras asiáticas, la primera en primavera, con paradas en Tailandia, Singapur y Hong Kong; y la segunda en otoño, visitando la República Popular China, la República de Corea, Malasia y Japón.

A mediados de año vendrá la gira europea que incluirá The Amundi Evian Championship en Francia, así como el AIG Women’s Open y The Championship en el Reino Unido.

El circuito también albergará el CPKC Women’s Open en Ottawa y el Riviera Maya Open en Mayakoba, Playa del Carmen (México) del 3 al 9 de mayo en el campo El Camaleón, evento que se jugará por tercera vez consecutiva.

El Riviera Maya Open vuelve a encajar en el calendario del LPGA Tour a la siguiente semana de The Chevron Championship, primer torneo grande de la temporada y que ganó la estadounidense Nelly Korda, en ambos casos.