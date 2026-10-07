Rafa Márquez tiene uno de los peores inicios para un entrenador de Selección Mexicana tras su derrota ante Chile: ¿Cuál será su próximo partido?

Rafael Márquez Concluye sus primeros cuatro partido al frente del Tri con dos empates y dos derrotas. (miseleccionmx)

La Fecha FIFA ha concluido con resultados desesperanzadores para el conjunto mexicano. Tras su última derrota 2-0 contra Chile, algunos han señalado que el rendimiento del entrenador Rafael Márquez como uno de los peores comienzos para selección en más de seis décadas.

Selección de México: ¿Cuál fue el desempeño de Rafa Márquez como entrenador y cuándo vuelven jugar?

Rafael Márquez, quien llegó a reemplazar a Javier Aguirre como entrenador del Tricolor, concluyó sus primeros cuatro partidos con dos empates (Colombia y Perú) y dos derrotas (Estados Unidos y Chile).

La última vez que esto sucedió fue en 1960, durante el segundo periodo de Ignacio Trelles como director técnico. El entrenador que más partidos terminaría por tener al frente de la selección, con 106 encuentros como entrenador, empezó su gestión con dos empates y dos derrotas ante otras selecciones.

Algunos fanáticos y comentaristas muestran desesperación ante la falta de resultados inmediatos, mientras que otros señalan que se trata de un proceso que toma tiempo y que es muy temprano para sacar conclusiones sobre sus gestión.

En cuanto al propio Márquez, el entrenador dijo en la conferencia de prensa después de la derrota contra Chile que deben ser más contundentes tanto a la ofensiva como a la defensiva. Sobre el tema de encontrar jugadores que reemplacen a aquellos que salen de la selección, el director técnico dijo que más que preocuparlo lo ocupa ayudar a los jugadores a tener más ritmo. En esta misma línea, mencionó que lo importante fue darle minutos a todos, en especial a los jóvenes que se estrenaron con la selección, y que ya los directivos irán sacando conclusiones.

El “Kaiser” tendrá la oportunidad de reestructurar al equipo y salir a la cancha de nuevo durante los los Cuartos de Final de la Nations League, que se llevarán a cabo entre el 9 y el 17 de noviembre con fecha por confirmar para el partido entre México y Jamaica.