¿Qué es Sancor Seguros y por qué apareció su anuncio en la despedida de Lionel Messi con Argentina?

Sancor Seguros Anuncio proyectado durante la despedida de Lionel Messi. (TyC Sports)

Un anuncio publicitario se proyectó durante el homenaje a Lionel Messi al final de su último partido. Este interrumpió el que debía ser un momento emotivo y muchos fanáticos han expresado inconformidad con la decisión en redes sociales.

¿Qué hizo Sancor Seguros en el último partido de Messi?

El pasado 6 de octubre, en el marco del último partido que el futbolista argentino Lionel Messi jugó para la selección argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aire, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó un espectáculo para rendir homenaje a la carrera del delantero. Después de que los albicelestes ganarán el partido 3-0 contra Benín, los jugadores permanecieron en cancha para un espectáculo con drones cuya intención era proyectar en el cielo imágenes de Messi.

Los fanáticos disfrutaban un momento emotivo acompañado de música de violín que sonaba en todo el estadio. Cuando las luces en el cielo comenzaron a moverse, tanto jugadores como aficionados miraban el cielo, expectantes de qué de lo que se proyectaría para conmemorar al argentino.

La confusión fue palpable cuando las letras formaron las palabras “Sancor Seguros”. El logo de la marca permaneció en el cielo varios segundo antes de que los drones formaran imágenes del jugador.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Los asistentes del estadio abuchearon, silbaron y profirieron insultos. Más tarde, en redes sociales se difundieron las imágenes de sucedido y varios comentarios criticaron la decisión de que el logo de la marca precediera las imágenes del jugador, o que siquiera se mostrara en primer lugar.

Todos re emocionados con Messi y les aparece el "Sancor Seguros", la reacción de la gente y el tipo que grita "la concha de tu vieja Chiqui Tapia" Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja https://t.co/5kRzwGdCli — Poirot (@Argenpoirot) October 7, 2026

Es para que mañana mismo se vaya muy alv el Chiqui Tapia ¡¿CÓMO CARAJOS LE HACES ESTO A MESSI EN SU DESPEDIDA?! Vender la pauta de "Sancor Seguros" con los drones en plena ceremonia del adiós Es no tener madre, ni la FMF si atreve a tanto. https://t.co/PMDYZb6cU5 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 7, 2026

¿Qué es Sancor Seguros?

Sancor Seguros es una aseguradora argentina originaria de Sunchales que comenzó en 1944 como una cooperativa de la industria agropecuaria. Con los años, la aseguradora se expandió a otras industrias y hoy en día opera en distintos países de Latinoamérica. El 22 de diciembre de 2025 celebraron sus 80 años. La compañía tiene varios años como patrocinador oficial de la selección argentina y ha utilizado la imagen de Messi en sus anuncios.

El nombre de la marca se volvió tendencia según Google Trends. Se desconoce, sin embargo, si esta era la intención de Sancor Seguros pues, como usuarios de redes señalan, el truco publicitario podría provocar una connotación tan negativa que por siempre será asociada con el incidente. Tampoco se sabe con certeza si la decisión fue tomada por la empresa o por la AFA.