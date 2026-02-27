UEFA Champions League: así quedan los cruces y los partidos de octavos de final tras el sorteo

Tras concluir la ronda de repechaje de la UEFA Champions League, ya tenemos los partidos de octavos de final que comienzan el camino rumbo a Budapest, donde se disputará la final de este año. El PSG, actual campeón de esta edición, se enfrentará a los vigentes campeones del Mundial de Clubes en lo que podría ser el duelo estelar de esta ronda de octavos de final.

Por primera vez en la historia, el futbol inglés tendrá a seis equipos en los octavos de final de este torneo. Además, ninguno de ellos se enfrentará entre sí, por lo que los mismos seis podrían llegar hasta los cuartos de final. El futbol español les sigue de cerca con sus tres equipos habituales: el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Partidos de octavos de final | UEFA Champions League

Octavos de final Champions League PSG y Chelsea vuelven a enfrentarse después de haber protagonizado la final del Mundial de Clubes 2025 que ganó el equipo británico.

Manchester City vs Real Madrid

Un auténtico clásico moderno de esta Liga de Campeones. Los máximos ganadores del futbol europeo lograron derrotar al Benfica en el repechaje para instalarse en esta instancia. Ahora, tendrán que enfrentar de nueva cuenta al Manchester City, equipo al que se han encontrado constantemente en los años recientes. El equipo de Guardiola busca demostrar que tiene lo necesario para conquistar de nueva cuenta este torneo y ser un sólido aspirante.

PSG vs Chelsea

Los actuales campeones del futbol europeo tuvieron que pasar por la instancia de repechaje, pero no tuvieron mayor problema para imponerse al AS Mónaco y defender su título. Su rival será nada más y nada menos que los vigentes campeones del Mundial de Clubes de la FIFA. Fue justo en la final de este torneo que el cuadro británico derrotó a loa franceses y les quitó la posibilidad de ganar todos los títulos posibles del 2025, por lo que nos anticipa un duelo lleno de emociones.

Barcelona vs Newcastle United

El equipo de Hansi Flcik fue uno de los mejores de la fase de grupos nuevamente y ahora se enfrentan a la parte crucial de la temporada. Los blaugranas suman ya más de 10 años sin conquistar el futbol europeo, racha que buscan terminar de la mano de su nueva generación de estrellas encabezada por Pedri, Gavi y Lamine Yamal. El Newcastle regresa a esta instancia por primera vez desde 2003. Han pasado más de 20 años desde que este equipo estuvo en una llave de eliminación y quieren aprovechar frente a un grande del viejo continente.

Liverpool vs Galatasaray

Otro de los principales perseguidores de Champions League en los años recientes son el Liverpool. Los actuales campeones de Inglaterra han tenido un torneo irregular a nivel local, por lo que buscarán enfocarse en este campeonato internacional. El Galatasaray fue una de las sorpresas del repechaje eliminando a la Juventus de Turín y quiere mantenerse como uno de estos “caballos negros”.

Sporting Club de Portugal vs Bodo/Glimt

El futbol portugués todavía tiene un representante en este torneo y es el Sporting Club. El equipo verdiblanco ha superado las expectativas y enfrentará esta instancia de eliminación directa frente a la gran sorpresa de este año el Bodo/Glimt, el equipo noruego que esta edición ya derrotó a equipos como el Manchester City, Atlético de Madrid y viene de eliminar al Inter de Milán.

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Sin hacer demasiado ruido, este podría ser el año del Arsenal. Los ‘Gunners’ marchan como líderes en solitario de la Premier League de Inglaterra y tuvieron un paso perfecto de ocho victorias en la fase de grupos. Ahora, podrían ser uno de los favoritos para ganar este torneo. Su rival serán las “Aspirinas” del Bayer Leverkusen, que vienen de derrotar al Olympiacos de Grecia en la ronda de repechaje.

Bayern Múnich vs Atalanta

Los gigantes bávaros están de regreso, como de costumbre en la ronda de octavos de final. El cuadro alemán siempre es uno de los principales contendientes en este torneo y busca refrendar su poderío a nivel internacional. Atalanta es el único representante que queda del futbol italiano luego de su agónica victoria ante el Borussia Dortmund en el repechaje y ahora tendrá que vencer a otro equipo alemán si quiere seguir avanzando.

Tottenham vs Atlético de Madrid

A pesar de estar peleando por no descender en Inglaterra, el Tottenham se las arregló para clasificar directamente a octavos de final de este torneo. Ahora, los actuales campeones de Europa League podrían dar una sorpresa y seguir adelante. Por su parte, el Atleti de “El Cholo” Simeone superó al Club Brujas en el repechaje. Con los “colchoneros” nunca se sabe que esperar, por lo que podríamos tener una eliminatoria llena de sorpresas.