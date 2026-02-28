Casey Jarvis nuevo líder en el South African Open Championship

South African Open Championship. Casey Jarvis firmó una tercera ronda libre de bogeys en Stellenbosch. (Foto especial)

El sudafricano Casey Jarvis (199 golpes) arrebató por un golpe al italiano Francesco Laporta (200) la primera posición en el South African Open Championship, del DP World Tour, después de la tercera jornada que se disputa en Stellenbosch, en el suroeste del país.

Laporta, líder en solitario antes del tercer día de torneo, tuvo un juego discreto, terminando con una tarjeta que igualó el par (70 golpes). En cambio, Jarvis fue uno de los mejores del día, con seis golpes libre de bogeys, para subir nueve posiciones en la clasificación y directo al liderato.

En segundo lugar, empatado con Laporta, terminó la jornada el también sudafricano Hennie Du Plessis (200 golpes), después de un día con altos y bajos, con cinco birdies y dos bogeys, que le sirvió no obstante para mejorar en la tabla clasificatoria.

El mejor español después de tres días es Ángel Ayora, de menos a más en Sudáfrica. Con tres golpes bajo par en la jornada del sábado (204), subió hasta la octava posición.

El español Alejandro del Rey, que llegó a ser colíder después del primer día, acumuló otra jornada gris, con un golpe por encima del par (71), para un total de 205 golpes. Son los mismos que tiene el también español Rafael Cabrera, con quien comparte la posición 15 antes del día definitivo.

El estadounidense Patrick Reed repitió ronda de 71 golpes y lleva en total 209 (-1) y comparte el sitio de la clasificación. El Abierto de Sudáfrica, que este año cumple su 115ª edición, es uno de los torneos nacionales más antiguos del mundo. Como premio extra el campeón obtendrá una plaza para jugar la próxima edición del Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril.