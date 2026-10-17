América más líder que nunca, golea al León a domicilio

Liga MX, León -América. Los americanistas Óscar Perea y Paul Rodríguez celebran uno de los cinco goles que le propinaron al León en la fecha 12 del Apertura 2026. (EFE)

Las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada vencieron este sábado por 3-5 al León para confirmarse como líderes del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Henry Martín, el español Carlos Álvarez, Erick Sánchez, el colombiano Óscar Perea y el uruguayo Brian Rodríguez decidieron el triunfo de los azulcremas, en tanto por León descontaron José Alvarado, Iván Moreno y el panameño Ismael Díaz.

En casa de su rival, América confirmó su poderío ofensivo para seguir como el mejor equipo del campeonato.

Desde los primeros minutos, el encuentro dejó claro que los dos equipos salieron a ganar. Sin embargo, el conjunto del León cometió muchos errores que fueron directamente al marcador.

El primero llegó con una falta en el área. La situación puso rápido en desventaja a la Fiera, luego de que Henry Martín hiciera lo suyo y cambiara el penal por un gol.

Solamente unos minutos después, Carlos Álvarez hizo su estreno como goleador en la Liga MX. El español recibió una pared en el área para definir frente a la portería de manera perfecta.

La segunda mitad fue emocionante de principio a final. José Alvarado aprovechó un gran centro del tiro de esquina para darle una ligera esperanza a León de poder levantar el encuentro.

Sin embargo, la alegría se acabó rápido cuando el Erick Sánchez recibió un balón al borde del área y la prendió para poner el tercer tanto de las Águilas.

León siguió insistiendo en los minutos finales y fue como llegó un gran disparo de Iván Moreno para vencer a Malagón y nuevamente meter presión al equipo de Almada.

Pero otra vez América respondió de manera inmediata. Óscar Perea llegó por la banda izquierda, donde definió a segundo poste de manera magistral.

Cuando León ya estaba lanzado hacia al frente, Brian Rodríguez hizo una de esas jugadas que le encantan. El uruguayo se metió al área y disparó a primer poste para nuevamente vencer la portería de la Fiera.

Ya en la compensación, Ismael Díaz marcó nuevamente por León para que la derrota no fuera tan escandalosa. El silbante terminó el juego tras esta anotación.

América llegó a siete victorias, tres empates, una derrota y 24 puntos, tres encima de Toluca y Atlas.