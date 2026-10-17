Omar Morales está en la pelea por el título en el Dominican Republic Championship

Dominican Republic Championship. Omar Morales quiere poner fin a la temporada del PGA Tour Americas con una victoria este domingo (PGA Tour Americas)

Omar Morales fue escalando ronda a ronda hasta llegar a la punta del Dominican Republic Championship, luego de una tercera tarjeta de 65 golpes para que con un total de 205 impactos (-11) comparta el liderato junto al inglés Charlie Crockett y el estadounidense Mesa Fauller, de cara a la ronda final del domingo en el PGA Ocean’s 4 en Playa Nueva Romana.

El golfista poblano está encendido en el torneo de final de temporada del PGA Tour. El jueves inició en el Top 25, tras ronda de 71, el viernes escaló a un empate al octavo sitio con un 69 y el sábado dio el salto al liderato luego de un recorrido de 65 impactos que incluyó cinco birdies por un bogey.

Morales remontó siete posiciones, mientras Crockett con ronda de 64 impactos libre de bogeys ascendió 14 lugares para empatar al primer sitio. Ambos más el estadounidense Mesa Fauller, quien firmó tarjeta de 68 golpes comparten el liderato.

La tercia puntera no deberá relajarse el domingo en la lucha por el título, detrás hay otro trío de jugadores que comparten el segundo sitio con -10 golpes, ellos son: Corey Pereira, Kyle Cottam y Marcus Bird, todos representando a los Estados Unidos.

El que resulte campeón jugará en el KFT en 2027

Cualquier jugador que gane este torneo final de la temporada del PGA Tour Americas tiene garantizado su lugar entre los 10 primeros de la lista de puntos final de la temporada 2026. Este domingo recibirán sus tarjetas del Korn Ferry Tour para 2027.

En el caso del mexicano Morales, número 42 del Tour, la única forma de lograr un lugar entre “Los 10” es ganando. Acabar en el segundo lugar le resultaría insuficiente.

“Es una ronda más de golf, no necesariamente diferente a los días anteriores. A mí no me gusta mucho ver el tablero; voy a lo mío y a hacer el score más bajo que pueda”, dijo Morales sobre cómo encarará este decisivo domingo.

El campo de PGA Ocean’s 4, un par-72 de 7,332 yardas, con cuatro hoyos que dan al Mar Caribe, ha demostrado ser un gran examen de golf esta semana. El calor y el viento hacen que sea una prueba tanto física como mental. “La verdad es que tienes que jugar bien en todas las condiciones si quieres ascender al PGA Tour”, agregó el joven mexicano.

Este domingo Morales y Crockett serán los últimos en tomar la salida. Falleur, saldrá 11 minutos antes junto a Corey Pereira, un firme contendiente que inició la semana en el segundo lugar en la lista de puntos y ya tiene asegurada su tarjeta del Korn Ferry Tour.