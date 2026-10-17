Davidovich sorprende a Zverev y jugará la final en el Masters 1000 de Shanghái

Shanghai Masters. El español Alejandro Davidovich se impuso en la semifinal al alemán Alexander Zverev. (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

Alejandro Davidovich sorprendió al remontar en el Masters 1000 de Shanghái y evitó que Alexander Zverev llegara a la final tras vencerle por 5-7, 6-4 y 6-3. El malagueño no solo consiguió su segundo triunfo ante el alemán, sino que lo hizo frente al jugador que terminará la temporada como número uno del mundo y que conquistó dos Grand Slams este año.

Por eso, el español calificó el triunfo como el más importante de su carrera, una victoria que refuerza su confianza en uno de los mejores momentos de su trayectoria.

En la definición por el título en Shanghái se medirá con su compatriota Rafael Jódar, en una final que garantiza un campeón español inédito en Shanghái.

Para Davidovich, la oportunidad llega después de una temporada de transformación: los títulos de Mallorca y Chengdú le permitieron superar el lastre de las finales perdidas, mientras que las lesiones condicionaron su regularidad.

“Estoy muy contento con mi actuación de cómo he remontado después del primer set. Tendré tiempo para asimilar todo el partido y ver en qué puedo mejorar de cara a mañana y al futuro”, dijo Davidovich.

“Yo sabía que tendría mi opción porque estaba jugando bien. En el último set estaba más fuerte físicamente, más eléctrico que él. El break temprano me dio mucha fuerza. Y me dije, a disfrutar. Una final es muy bonita, pero ganar a un Zverev que está sacando tanto, que está jugando tan bien y que va a ser el número uno del año es mucho. Es la mejor victoria de mi carrera”.

De su mala racha que venía arrastrando hasta hoy, Davidovich añadió: “Creo que, cuando pierdes muchas finales y finalmente ganas una, te quitas un peso de encima, puedes expresarte más y tienes más confianza en este tipo de situaciones”, al destacar su triunfo ante Zverev.