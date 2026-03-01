Osmar Olvera termina en cuarto sitio en la prueba que lo vio coronarse en Singapur 2025

Copa del Mundo de Clavados en Montreal. Osmar Olvera terminó la competencia con 476.15 puntos en el trampolín de 3m. (COM)

El vigente campeón del mundo Osmar Olvera terminó en el cuarto sitio en la final de trampolín 3m en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, prueba que cerró el evento este domingo y en el que México sumo un total de cuatro medallas, tres de plata y una de bronce.

Osmar Olvera terminó la competencia con 476.15 puntos, mientras Juan Celaya en el octavo sitio con 442.85 unidades.

Las medallas de oro y plata se las repartieron los chinos Zongyuan Wang (540.35) y Jiuyuan Zhen (490.15), el bronce fue para el colombiano Luis Felipe Uribe (486.30).

En esta Copa del Mundo Olvera sumó medallas de plata en equipo mixto (3, & 10m) y en trampolín 3m sincronizados y el cuarto sitio en trampolín 3m.

En la final de plataforma femenil Suri Zoe Cueva, hermana de las gemelas Mía y Lía, debutó en una Copa del Mundo y terminó en el sitio 12 entre el mismo número de finalistas.

Las cuatro medallas de México

México inició la cosecha de medallas el viernes con una de plata obtenida en equipo mixto 3m &1 10m (Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Kevín Berlín), después Juan Celaya y Osmar Olvera también lograron plata en trampolín 3m sincronizados; Mía y Lía Cueva sumaron un bronce en trampolín 3m sincronizados, y Berlín y Willars sumaron otra de platas en plataforma sincronizada.

México aún persigue la Copa del Mundo

La segunda Copa del Mundo de Clavados designada para la ciudad de Guadalajara aún sigue vigente para celebrarse en territorio mexicano confirmó el sábado Rommel Pacheco, dirigente de la Conade.

El evento está programado entre el 5 y 8 de febrero, y a más tardar mañana se decidiría la sede, siendo la CDMX la que tiene altas probabilidades del albergar el evento.