¿Cuándo regresa a jugar Santiago Giménez con el Milán?: esto dijo Massimiliano Allegri

¿Cuándo regresa a jugar Santiago Giménez con el Milán? ¿Cuándo regresa a jugar Santiago Giménez con el Milán? (Pixabay)

Luego de atravesar una serie de procesos de recuperación derivados de una lesión en el tobillo, el regreso de Santiago Giménez a las canchas parece estar más cerca de lo que se estimaba. El entrenador Massimiliano Allegri, declaró que el jugador se encuentra listo para reincorporarse a los entrenamientos.

“Giménez ha completado toda la fase preatlética, está en buena condición y es posible que a partir de esta semana comience a entrenar con el equipo” destacó.

¿Que lesión enfrento Santiago Giménez?

El jugador comenzó con molestias en el tobillo derecho desde mediados de 2025, antes de jugar la Copa Oro, pero poco a poco el dolor se intensifico y para el 28 de octubre, durante un partido tuvo que abandonar el campo debido al dolor.

El 18 de diciembre Giménez fue sometido a una cirugía en el tobillo para solucionar la lesión. Ahora que ha logrado llevar adecuadamente su recuperación, se prepara para reincorporarse a la cancha.

¿Cuando podría volver a jugar?

Existen rumores sobre un posible regreso del delantero a la banca en el Derby della Madonnina contra el Inter el próximo 08 de marzo, pero el cuerpo medico del equipo prefiere ser más cauteloso.

Debido a lo anterior, la fecha más probable para su regreso sería el 15 de marzo cuando el equipo se enfrente contra Lazio en la jornada 29 de la serie A.

Según lo que se puede leer en redes sociales, los aficionados esperan ansiosos su regreso y con las esperanzas de que pueda estar presente en los partidos mundialistas.

Además hay comentarios sobre el esfuerzo que tendrá que realizar para recuperar su lugar luego del fichaje de Niclas Füllkrug.