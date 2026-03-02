Liga MX: tabla general del Clausura 2026 | Jornada 8

Terminó la primera mitad de la fase regular del torneo y la clasificación general de la Liga MX va separando a los contendientes del resto del grupo. Este fin de semana, tenemos un nuevo líder general después de siete semanas consecutivas con Guadalajara en la cima. Cruz Azul toma el primer puesto en solitario, mientras Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano les sigue de cerca. Por su parte, América y Monterrey volvieron a perder lugares y se alejan de zona de clasificación directa, mientras Santos Laguna sigue en la parte más baja.

Tabla general de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 8

Tabla General Liga MX | Clausura 2026, Jornada 8 Cruz Azul suma 19 puntos y es líder general en solitario con Toluca, Chivas y Pumas tratando de desbancarlos en la próxima jornada doble de esta media semana.

Después de ocho jornadas disputadas (con un partido todavía por jugar por reprogramación), el liderato general tiene un nuevo dueño. Cruz Azul se mantiene como el equipo con mejor racha luego de seis victorias y un empate en sus últimos siete partidos, colocándose como el líder general de la clasificación con 19 puntos, mientras que Toluca le sigue de cerca con 18. Por su parte, Chivas y Pumas cayeron puestos, pero completan el top 4 de la tabla.

Mientras tanto, Pachuca, Tigres, Atlas y América completan los puestos de clasificación a los cuartos de final. Las Águilas siguen bajando lugares en lo que ha sido su torneo más irregular desde la llegada de Andre Jardine con apenas 11 puntos en ocho encuentros disputados.

La segunda parte de la clasificación general está liderada por Rayados de Monterrey, quienes decidieron despedir a Domenec Torrent después de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y se alejan de los primeros puestos a pesar de su millonaria plantilla. Debajo de ellos, tenemos a León, Tijuana y Necaxa en esta zona gris donde están a un par de victorias de meterse de lleno a la pelea por liguilla.

Debajo, todavía tenemos a Puebla, quien consiguió su segunda victoria de la campaña y luego tres equipos empatados con sete unidades con Atlético de San Luis, FC Juárez y Mazatlán FC. Finalmente, en la parte más baja de la tabla están los Gallos Blancos de Querétaro con seis puntos y Santos Laguna con dos. Los ‘Guerreros’ fueron sotaneros en el año futbolístico 2024-2025 y aunque el semestre pasado salieron del último lugar, este torneo son los únicos que todavía no ganan.