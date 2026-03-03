Alcaraz, Bonmatí, Sinner, Pogacar y Duplantis encabezan los nominados a los Premios Laureus 2026; México destaca con TRASO

NOMINADOS. El proyecto Transformación Social TRASO, nominado al premio Laureus Sport for Good por su labor social a través de artes marciales, boxeo y acompañamiento psicológico.

Los Premios Laureus 2026, considerados los “Óscar del deporte”, anunciaron este lunes a sus finalistas, entre los que destacan grandes nombres como Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Jannik Sinner, Tadej Pogacar, Mondo Duplantis y el Paris Saint‑Germain.La ceremonia se celebrará el 20 de abril en Madrid, ciudad que repite como sede por tercer año consecutivo.

La presentación de las nominaciones tuvo lugar en la sede de la Comunidad de Madrid, donde participaron miembros de la Academia Laureus como Boris Becker, Marcel Desailly y Jessica Ennis‑Hill, además de autoridades locales.

MÉXICO FIGURA ENTRE LOS NOMINADOS: TRASO, CANDIDATO A “SPORT FOR GOOD”

Aunque la lista está dominada por estrellas globales, México también tiene presencia destacada gracias al proyecto Transformación Social TRASO, nominado al premio Laureus Sport for Good por su labor social a través de artes marciales, boxeo y acompañamiento psicológico, con actividades semanales que fomentan bienestar emocional y disciplina deportiva.

Para el deporte mexicano, esta nominación supone un reconocimiento internacional a modelos de inclusión y transformación social, un ámbito donde pocas iniciativas latinoamericanas logran figurar entre las finalistas.

ALCARAZ, MÁRQUEZ, SINNER Y POGACAR: LUCHA POR EL DEPORTISTA DEL AÑO

Entre los aspirantes al Premio Laureus al Deportista Masculino del Año destacan algunas de las figuras más dominantes del deporte actual.El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo tras conquistar Roland Garros y el US Open, encabeza la lista junto a:

Marc Márquez , campeón del mundo de MotoGP 2025.

, campeón del mundo de MotoGP 2025. Mondo Duplantis , triple campeón mundial de pértiga e imbatible en 2025.

, triple campeón mundial de pértiga e imbatible en 2025. Jannik Sinner , ganador del Abierto de Australia, Wimbledon y las ATP Finals.

, ganador del Abierto de Australia, Wimbledon y las ATP Finals. Tadej Pogacar , triple campeón del Tour de Francia.

, triple campeón del Tour de Francia. Ousmane Dembélé, figura del PSG y ganador del Balón de Oro.

AITANA BONMATÍ LIDERA LAS NOMINADAS A DEPORTISTA DEL AÑO

En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí, triple ganadora del Balón de Oro, buscará suceder a la gimnasta estadounidense Simone Biles. Competirá contra nombres de enorme peso internacional como Aryna Sabalenka, Katie Ledecky, Faith Kipyegon, Melissa Jefferson‑Wooden y Sydney McLaughlin‑Levrone.

Bonmatí, referente del FC Barcelona Femenil, llega a la gala tras un año en el que conquistó el triplete local y disputó las finales de Champions y Eurocopa.

EL PSG, MCLAREN Y LA RYDER CUP, ENTRE LOS MEJORES EQUIPOS

El Premio Laureus al Equipo del Año presenta un abanico potente: la selección femenina de Inglaterra, el equipo europeo de la Ryder Cup, el PSG tras su histórica Champions, el McLaren de Fórmula 1, el Oklahoma City Thunder y la selección femenina de críquet de India.

Entre ellos destaca el PSG, que vivió una temporada inolvidable con seis títulos, incluido su primera Liga de Campeones con goleadas históricas.

PROMESAS EMERGENTES, REGRESOS ÉPICOS Y ACCIÓN EXTREMA

Laureus también reconoce a nuevas figuras, regresos memorables y deportistas de acción:

Revelación del Año : el prodigio del tenis João Fonseca , el nuevo campeón mundial de dardos Luke Littler , el piloto Lando Norris , entre otros.

: el prodigio del tenis , el nuevo campeón mundial de dardos , el piloto , entre otros. Regreso del Año : la venezolana Yulimar Rojas , el colombiano Egan Bernal , Rory McIlroy , y la estadounidense Amanda Anisimova .

: la venezolana , el colombiano , , y la estadounidense . Acción del Año: Kilian Jornet, Chloe Kim, Rayssa Leal, Yago Dora, Molly Picklum y Tom Pidcock.

MADRID PRESUME MÚSCULO DEPORTIVO

Durante el acto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso destacó el rol de Madrid como capital mundial del deporte, con eventos como la Fórmula 1, la Fórmula E, los Juegos de París 2024 y un crecimiento notable del deporte femenino.“El deporte es un lenguaje universal”, subrayó.

El alcalde José Luis Martínez‑Almeida añadió que Laureus y Madrid comparten “excelencia y compromiso con el deporte”.