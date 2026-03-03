¿Cristiano Ronaldo huyó de Arabia?: hay reportes encontrados de la situación de “El Bicho”

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ha marcado 21 goles en esta temporada del futbol árabe y marcha en primer lugar de la tabla con el Al-Nassr.

El conflicto militar en Medio Oriente continúa generando tensiones en diferentes países de la zona, como el caso de Arabia Saudita, donde la embajada de Estados Unidos fue atacada. Ante estas tensiones comenzó a surgir información de que el judador Portuguéz, Cristiano Ronaldo, habría abandonado el país. Mientras varios medios británicos aseguran que “El Bicho” salió del país, nuevas versiones afirman que sigue en la ciudad de Riyadh. Esto es lo que se sabe.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo tras el conflicto en Medio Oriente?

De acuerdo con información del medio británico, “The Sun”, el futbolista portugués salió de Arabia Saudita durante la noche del 2 de marzo en su jet privado. A bordo también irían la esposa del futbolista, la influencer Georgina Rodríguez y sus hijos.

Horas más tarde, la aeronave de “El Bicho” habría aterrizado en la ciudad de Madrid, España para resguardarse del conflicto militar que está ocurriendo actualmente tras las represalias tomadas por Irán luego de la intervención de Estados Unidos contra el régimen del ayatolá Alí Maneneí.

Por otra parte, el Diario AS, medio español, publicó recientemente que el jugador de 41 años se encuentra todavía en la ciudad de Riyadh y con el objetivo de llegar a los 1000 goles en su carrera, aunque actualmente se encuentra lidiando con molestias musculares tras el último partido disputado con el Al-Nassr.

De momento, ni el jugador ni su esposa Georgina Rodríguez han aclarado la situación en redes sociales.