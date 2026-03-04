Boletos para Rey de Reyes AAA: precios y cómo comprar entradas para la lucha libre en Puebla

Rey de Reyes 2026 Creado en 1997 para destacar al mejor luchador de la AAA.

El evento más esperado del calendario de Lucha Libre en México llegará a la ciudad de Puebla este 2026, el campeonato Rey de Reyes de la Lucha Libre AAA Worldwide, el cual reuinirá a las máximas figuras de esta disciplina deportiva en un torneo de eliminación directa para coronar al luchador más dominante del año.

Esta competencia representa una importante derrama económica y turística para la región, consolidando a Puebla como una plaza clave para los grandes espectáculos de la lucha libre en México.

¿Cuándo y dónde será el campeonato Rey de Reyes AAA?

Creado en 1997 para destacar al mejor luchador de la AAA, además de impulsar rivalidades históricas y proyectar nuevas estrellas a campeonatos estelares, este torneo es el primer gran evento de lucha libre nacional en el año.

Este 2026, el escenario del Rey de Reyes tendrá por escenario el Audiotorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, con una fecha programada para el sábado 14 de marzo y una venta de boletos ya disponible en los canales oficiales del evento.

Rey de Reyes AAA 2026: precios de boletos y dónde comprarlos

Entre los luchadores confirmados para este emblemático torneo, ya se encuentran nombres que hicieron historia en la lucha libre, como La Parka y El Grande Americano, por lo que el evento promete grandes combates que la población mexicana no se arrepentirá de presenciar en caso de tener la oportunidad de asistir a la competencia.

Por lo tanto, si deseas ser testigo del Rey de Reyes 2026, puedes comprar tus boletos accediendo a este enlace, boletera oficial del campeonato que se disputará el sábado de la próxima semana.

Sin embargo, aquí te adelantamos los precios por zona:

Experiencia Access 360*: $7,515.

$7,515. Experiencia Access Q&A*: $5,145.

$5,145. V.E.I Ringside F-1: $3,470.

$3,470. V.E.I Ringside: $2,445.

$2,445. Ruedo VIP Ringside: $1,735.

$1,735. 1er Nivel: $925.

$925. 2do Nivel: $460.

$460. 3er Nivel: $290.

(*) En el caso de las personas que cuenten con entradas a las experiencias 360 y Q&A, se otorgará el acceso a una sesión de preguntas y respuestas exclusiva antes de la función con luchadores seleccionados, además de un tour íntimo detrás de cámaras guiado por un miembro oficial del equipo AAA Alianzas para clientes del Experiencia Access 360.