¿Quién juega hoy en Liga MX? Partidos y horarios de este miércoles 4 de marzo (Cuartoscuro)

Encuentros fuertes se agendan a mitad de semana como parte de la Jornada 9 de la Liga MX, y la cartelera de partidos en este momento del Clausura 2026 puede ser determinante para aquellos equipos que se encuentran rezagados dentro de la tabla del torneo.

Aquí te compartimos los horarios, así como el canal de transmisión de cada partido de hoy, miércoles 4 de marzo, en el torneo de fútbol mexicano.

Liga MX hoy: ¿qué equipos juegan este 4 de marzo?

Grandes encuentros están programados para este miércoles 4 de marzo en la Liga MX, como parte de la Jornada 9.

Monterrey recibirá a Querétaro en el Estadio BBVA. Los Rayados requieren los tres puntos para avanzar en la tabla, pues hasta el momento se colocan en la posición 10. Por su parte, a Querétaro también le urge subir, ya que se sitúa en el puesto 17 de la Liga, con apenas 6 puntos.

Otro duelo imperdible para este miércoles es el de Puebla vs Tigres. Los felinos visitarán la capital poblana para intentar quedarse con los tres puntos, mientras Puebla buscará imponerse en casa, pues necesita sumar, ya que al momento se encuentra en la posición 14.

Las Águilas chocarán con Juárez, otro partido atractivo de la J9. América busca ascender posiciones, pues actualmente se sitúa en el lugar 8, justo debajo de Atlas, por lo que intentará aprovechar la localía. Juárez viene de un enfrentamiento en esta jornada doble, un aspecto que puede ser bien utilizado por el equipo azulcrema.

Finalmente, Atlas recibirá al equipo de Xolos en Guadalajara. Tijuana está en el lugar 12, así que estos tres puntos serán determinantes para mover el tablero.

Partidos de Liga MX hoy 4 de marzo: horario, canal, cómo y dónde ver

A continuación, los canales de transmisión y el horario en tiempo del centro de México para disfrutar de los partidos de la Jornada 9 de la Liga MX este miércoles 4 de marzo:

Monterrey vs Querétaro | 19:00 | ViX Premium

Puebla vs Tigres | 19:00 | FOX One, TV Azteca

América vs Juárez | 21:00 | ViX Premium

Atlas vs Xolos | 21:00 | ViX Premium

Estos encuentros llenos de adrenalina forman parte de la jornada intermedia y serán determinantes, pues moverán el tablero, hecho que podría alejar aún más a los equipos rezagados, aunque todo dependerá de los resultados.