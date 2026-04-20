Morante de la Puebla, herido muy grave tras fuerte cornada: reporte actualizado de su estado de salud (Joaquín Corchero (Europa Press))

El torero español José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de la Puebla, sufrió una cornada en el recto que lo dejó con un diagnóstico grave. El originario de La Puebla del Río, España, tuvo que ser intervenido de emergencia por el servicio médico de la Plaza de Toros de la Real Maestranza.

Hasta el momento, el diestro andaluz ha salido de la intervención quirúrgica y se ha publicado su informe médico, donde se expone una herida de cuerno de toro en el margen anal posterior con una trayectoria de 10 cm.

Morante de la Puebla: reporte actualizado de su estado de salud tras fuerte cornada

Tras cirugía de emergencia, se compartio el informe del parte facultativo de Morante de la Puebla tras fuerte cornada durante la Feria de Abril en la Plaza de Toros de la Real Maestranza en Sevilla.

De acuerdo con el cirujano Dr. Octavio Mulet Zayas, el diagnóstico de José Antonio Morante Camacho, matador de toros español, señala que sufrió una “herida de cuerno de toro en el margen anal posterior con una trayectoria de 10 cm, que lesiona parcialmente el músculo esfínter anal y con una perforación de 1.5 cm en la cara posterior del recto; se ha lavado la herida, se ha reparado la pared rectal y el aparato esfinteriano, con un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retrorrectal”, informa la enfermería de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, aludiendo a un diagnóstico grave.

Tras la atención inmediata por la enfermería de la Plaza de Toros ubicada en Sevilla, Morante de la Puebla fue trasladado a un hospital cercano para continuar su recuperación bajo seguimiento especializado.

🇪🇸 | AHORA: Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sale de su operación de emergencia y publican su parte médico: "Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de 10cm, lesionando parcialmente la musculatura esfinteriana anal y con perforación en… pic.twitter.com/70MYWv9wVU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

De acuerdo con el informe médico emitido este lunes 20 de abril de 2026, el torero nacido en La Puebla del Río, España, fue impedido de continuar la lidia, siendo hospitalizado.

¿Quién es Morante de la Puebla?

José Antonio Morante Camacho es un afamado torero español, conocido en el mundo de la tauromaquia cómo Morante de la Puebla.

Polémico “matador de toros” de La Puebla ha sido objeto de críticas debido a su relación política con figuras de extrema derecha en España, y pese a que ya había anunciado su retiro de la plaza de toros en su papel como torero; “Sentí un agotamiento artístico”, dijo Morante unos días después de la corrida del 12 de octubre en 2025, tras haber sido lanzado por los aires por un toro de 550 kilos en la plaza de toros en Madrid, España, este lunes 20 de abril vuelve a ser sometido por su segundo toro durante el décimo festejo de la Feria de Abril en el cuarto de la tarde.

La evolución de Morante de la Puebla será especialmente clave en las próximas horas tras la intervención quirúrgica. Tras la cornada recibida, el ruedo terminó con una ovación. Morante dio una vuelta al ruedo y fue sostenido por cuadrillas de personal médico y otros toreros para sacarlo de la plaza, mientras la afición siguió con expectación el festejo de la Feria de Abril en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla.