FC Juárez vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

FC Juárez vs Chivas Femenil Bravas reciben a Club Deportivo Guadalajara Femenil en el Estadio Olímpico Benito Juárez (Crónica Digital)

Futbol Club Juárez y Chivas Femenil juegan hoy en partido pendiente de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Club Deportivo Guadalajara llega al Estadio Olímpico Benito Juárez con el objetivo de sumar puntos para seguir escalando posiciones rumbo al cierre del torneo del futbol mexicano femenil.

Previa y pronóstico Juárez vs Chivas Femenil | Partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

El empate reciente ante Tigres dejó en el equipo donde milita Alicia Cervantes sensaciones positivas en cuanto a competitividad, aunque también evidenció la necesidad de recuperar contundencia para cerrar con fuerza los partidos.

Con 32 unidades, el equipo tapatío ocupa el quinto puesto y sabe que un triunfo en este compromiso pendiente podría impulsarlo directamente al cuarto lugar con 35 puntos, superando a Tigres. Además, el conjunto rojiblanco mantiene una racha de siete encuentros sin derrota.

Del otro lado, Bravas de Juárez llegan en el octavo lugar con 25 puntos, las fronterizas necesitan sumar para no comprometer su clasificación, ya que equipos como Tijuana se mantienen al acecho.

El empate frente a Rayadas dejó claro que pueden competir ante rivales de alto nivel, pero también que deben mejorar su efectividad para asegurar resultados.

Chivas parte con ligera ventaja por el historial reciente, con dos triunfos y un empate en los últimos tres enfrentamientos directos, además de mantener su portería en cero en esos compromisos. Sin embargo, el pronóstico es e un empate en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿A qué hora juegan Juárez vs Chivas Femenil hoy?

El silbatazo inicial está programado a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Juárez vs Chivas Femenil?

La transmisión no será gratis. El partido estará disponible a través de FOX en televisión de paga. También podrá seguirse en streaming mediante la plataforma FOX One.

Alineaciones probables Juárez vs Chivas Femenil

Chivas Femenil saldría con Blanca Félix en el arco, acompañada en defensa por Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal. En el medio campo aparecerían Eva González, Yamile Franco y Carolina Jaramillo, dejando en el ataque a Jasmine Casarez, Denise Castro y Alicia Cervantes.

Juárez Femenil, por su parte, tendría a Emily Alvarado como guardameta. La línea defensiva estaría conformada por Noemí Granados, Mónica Rodríguez, Karime Abud y Bianca Mora. En el medio sector jugarían Amanda Pérez, Liliana Mercado, Aurelie Kaci y Ella Sánchez, mientras que en ofensiva destacarían Norma Palafox y Aisha Solórzano.