LIV Golf y la Federación Mexicana de Golf cocinan convenio de colaboración

Sumando esfuerzos. La Federación Mexicana de Golf firmaría en breve un convenio de colaboración con LIV Golf. (Foto especial)

A su paso de LIV Golf por México, la gira dejó buenas noticias para el golf de nuestro país. Se dio a conocer que la Liga de golf saudí y la Federación Mexicana de Golf (FMG) firmarán un convenio de colaboración que en breve se daría a conocer de manera oficial.

Federico Valdez Adame, actual director regional de LIV Golf para México desde hace seis meses y exdirector de la FMG, adelantó para la Crónica de Hoy que LIV va trascender en el ámbito de desarrollo de golf en nuestro país.

“LIV va a trascender de una manera muy particular y específica en el ámbito del desarrollo del golf juvenil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Será a través de un convenio de la Federación Mexicana de Golf a partir de este año y más el año que entra para proveer a la federación de una cantidad importante de recursos (por definir) para poder desarrollar iniciativas de golf que ya tiene en marcha”.

Los tres programas ya funcionando con los que LIV tendrá afinidad con la FMG serán: Golf Adaptado, Escuelas Públicas de Golf y el Programa (Procagolf) de Educación Profesional, principalmente, señaló Valdez Adame.

“Este año ya se hizo el primer Campeonato Nacional de Golf Adaptado de manera formal en el Club de Golf México apoyaremos con recursos para que el programa crezca”.

En el segundo punto, “de las cosas buenas que ha hecho la Federación en los últimos años es que creó un mecanismo y una Academia de Instrucción con la metodología probada por la Federación Mexicana de Golf para enseñar a jugar golf a chicos y chicas en las Escuelas Públicas de Golf que se están instalando en algunos Estados de la República Mexicana y que nosotros vamos a dar recursos haya más, y que esas que ya están tengan más niños”, abundó.

LIV Golf. El modelo de negocios de la gira saudí permite acceder a varios mercados en el mundo. (Foto especial)

El tercero de los tres programas que se beneficiará de los recursos LIV es el de Educación Profesional para capacitar a futuros gerentes y trabajadores de la industria del golf. “Nos interesa que haya más y mejores profesionales que den servicio a la industria de golf porque hay poca gente que nos dedicamos al golf”.

Un cuarto aspecto en el que se trabaja en su mecanismo es el de Iniciativas de Desarrollo de Golf Juvenil, del que se busca crecer en México y Latinoamérica.

Traer un Internacional Series a México en 2027

LIV Golf tiene muy claro crecer el golf en el resto del mundo, el modelo de negocios de la gira saudí permite acceder a mercados como Latinoamérica donde van a comenzar a trabajar más.

“Una de las iniciativas más concretas que vamos a tener y en la que estamos trabajando durísimo es traer un torneo del International Series (del Asian Tour), gira de ascenso al LIV, para el segundo semestre del 2027”, subrayó Valdez Adame.

De tal manera que confirmado el torneo LIV Golf Mexico City 2027, y por concretarse una parada del Internacional Series, serían dos eventos LIV en territorio mexicano.

La temporada 2026 del International Series sólo contempla cuatro torneos: Japón (a principios de abril), Marruecos (junio), India (octubre) y China (noviembre). El campeón de esa gira pasa a ser jugador LIV Golf.