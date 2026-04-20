¿Cuánto ganó Jon Rahm por triunfar en LIV Golf Mexico City 2026?

LIV Golf Mexico City 2026. Jon Rahm del equipo Legión XIII que sostiene el trofeo de campeón tuvo muchos motivos para sonreír en el Club de Golf Chapultepec. (José Méndez/EFE)

Jon Rahm tuvo muchos motivos para sonreír tras triunfar en LIV Golf Mexico City 2026 en el Club de Golf Chapultepec.

El capitán del equipo Legión XIII se embolsó 4 millones de dólares por su triunfo individual, más 750 mil dólares (su parte proporcional) de los 3 millones que ganó su equipo por la victoria en el formato de conjuntos.

El español, el jugador más cotizado LIV, sumó su segunda victoria de la temporada (con -21 golpes), tras la obtenida en Hong Kong.

En seis paradas de las 14 que LIV tiene contempladas en 2026 por el mundo, Rahm suma tres segundos sitios: Riyadh, Adelaide, Sudáfrica y un quinto sitio en Singapur.

Los mexicanos también se llevaron una parte de la bolsa a repartir. Carlos Ortiz que terminó en empate al T17 ganó 260 mil dólares, mientras Abraham Ancer T22 obtuvo 220 mil dólares.

Y, Luis Carrera el tercer mexicano que entró de emergente el domingo para cubrir el lugar de Bryson DeChambeau que se retiró por lesión, ganó 50 mil dólares por ocupar el último sitio de la tabla, en su debut en un evento LIV Golf.

Todos estos premios solo fueron por su resultado individual más la parte proporcional de sus equipos según la posición en la que terminaron en la tabla.