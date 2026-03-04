¿Quién transmitirá la Fórmula 1 en México? Así podrás ver a Checo Pérez en la temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y los aficionados mexicanos ya saben dónde podrán seguir cada carrera, práctica y clasificación para ver en acción a Sergio Pérez.

A partir de 2026, los derechos de transmisión en México estarán en manos de TelevisaUnivision, a través de sus distintas señales. La cobertura completa estará disponible en Sky Sports, dentro de los sistemas de televisión de paga como Sky e Izzi, donde se transmitirán todas las sesiones del campeonato.

Además, algunas carreras podrán verse en televisión abierta mediante canales del mismo grupo, lo que ampliará el alcance para los seguidores del automovilismo en el país. Con este movimiento, Fox Sports deja de ser la casa de la máxima categoría en México.

Para quienes prefieran el streaming, también seguirá disponible F1 TV Pro, la plataforma oficial de la categoría, que ofrece transmisiones en vivo, repeticiones y contenido exclusivo bajo suscripción.

¿Cuándo es la primera carrera de la temporada 2026?

El campeonato 2026 comenzará oficialmente del 6 al 8 de marzo de 2026 con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

La primera carrera del año se correrá el domingo 8 de marzo (tiempo local), marcando el inicio de una nueva campaña en la que Checo Pérez buscará ser protagonista desde la fecha inaugural.

Con el arranque en Australia, los aficionados mexicanos podrán seguir cada vuelta desde marzo a través de las nuevas señales oficiales en el país.