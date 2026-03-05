GP de Australia F1: Horario, cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en las prácticas libres

Checo Pérez El piloto mexicano debuta con Cadillac en el GP de Australia 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 levanta el telón en Melbourne con el Gran Premio de Australia, una cita que concentra la atención de los aficionados mexicanos por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla.

El piloto tapatío vuelve a competir en la máxima categoría tras un año fuera y lo hace con el nuevo proyecto de Cadillac, una de las escuderías que se suma a la parrilla ampliada de 22 pilotos.

El primer contacto de Sergio Pérez con la pista llegará con las prácticas libres, sesiones para que los equipos prueben configuraciones, analicen el rendimiento de los nuevos monoplazas y recopilen datos antes de la clasificación y la carrera.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Australia?

La relación de Checo Pérez con el Gran Premio de Australia se remonta a 2011, temporada en la que debutó en la Fórmula 1 con Sauber. En aquella carrera cruzó la meta en séptima posición, aunque posteriormente fue descalificado por un problema técnico en el alerón de su monoplaza.

Un año después consiguió mejorar sensaciones al terminar dentro del top diez, lo que marcó el inicio de una etapa de resultados irregulares en Melbourne. Durante sus años con McLaren y posteriormente con Force India, el mexicano se mantuvo generalmente en la zona media de la clasificación, con un séptimo lugar en 2017 como su mejor actuación en ese periodo.

El salto de calidad llegó cuando se incorporó a Red Bull. Con la escudería austriaca firmó sus resultados más destacados en Australia, incluyendo un segundo lugar en 2022, resultado que lo dejó muy cerca de conquistar la carrera. En sus dos participaciones más recientes en ese circuito finalizó en la quinta posición.

En total, el piloto mexicano ha competido en doce ocasiones en Melbourne.

¿A qué hora son las prácticas libres del GP de Australia de la F1?

La actividad en pista comenzará el jueves 5 de marzo, cuando se disputen las primeras dos sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Australia.

La Práctica Libre 1 está programada a las 19:30 horas del centro de México, mientras que la Práctica Libre 2 se celebrará a las 23:00 horas. Estas tandas permitirán a los equipos evaluar el comportamiento de los autos bajo el nuevo reglamento técnico.

La preparación continuará el viernes 6 de marzo con la Práctica Libre 3, programada nuevamente a las 19:30 horas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan las prácticas libres del GP de Australia de la Fórmula Uno?

Las prácticas libres y el resto del fin de semana de carrera estarán disponibles en F1 TV, servicio oficial de la categoría que requiere suscripción. También se podrán ver a través de Sky Sports, canal de televisión de paga que mantiene los derechos de transmisión en el país.

Otra alternativa es Izzi Go, plataforma digital vinculada al servicio de televisión de paga, además de DAZN, que ofrece cobertura del campeonato con una suscripción adicional.

¿Cómo es Albert Park, el circuito del GP de Australia?

El circuito de Albert Park, ubicado en Melbourne, es un trazado semiurbano que rodea el lago del mismo nombre y utiliza calles públicas que se adaptan temporalmente para la Fórmula 1. La pista mide 5.278 kilómetros y actualmente cuenta con 14 curvas,.

El trazado combina rectas largas con curvas rápidas y secciones técnicas, lo que obliga a los pilotos a encontrar un equilibrio entre velocidad y estabilidad.

Entre sus características destacan curvas de alta velocidad que se enlazan con zonas de frenada fuerte, especialmente en puntos como la curva 1 y la curva 3, donde suelen aparecer oportunidades de rebase.

También existen secuencias rápidas como las curvas 5 y 6, que se toman a gran velocidad, mientras que las curvas finales forman una zona estratégica para preparar la salida hacia la recta principal.