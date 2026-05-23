Estados Unidos exige aislamiento de 21 días a selección de RD del Congo

¿Sin peligro de ébola? Toda la plantilla de jugadores de RD del Congo reside fuera del país, en su mayoría en Europa. (Foto especial)

El gobierno de Estados Unidos exigió a la selección nacional de Congo que realice un aislamiento de al menos 21 días si es que quieren viajar a Houston, Texas, para disputar su primer partido del Mundial 2026 en contra de Portugal, debido al brote de ébola declarado en ese país africano.

“Hemos sido muy claros con Congo: deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder viajar a Houston el 11 de junio. También dejamos muy claro al Gobierno congoleño que deben mantener dicha burbuja o corren el riesgo de no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, dijo Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca.

Cabe mencionar que, al corte de esta edición, el representativo congolés entrena en Bélgica, por lo que no estarían cerca de tener contacto con la enfermedad.

Además, se prevé que en los primeros días de junio viaje a España, en donde disputará un partido de preparación contra Chile.

Por lo anterior, las autoridades del país africano afirmaron que no hay razón para preocuparse, ya que todos sus seleccionados residen en el extranjero, sobre todo en Francia, al igual que el cuerpo técnico.