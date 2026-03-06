México vs Gran Bretaña: dónde y a qué hora ver el debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol

México vs Gran Bretaña La Selección de México debutará contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol.

Play Ball! El Clásico Mundial de Béisbol 2026 finalmente ha arrancado y la México, que forma parte del Grupo B en esta primera fase del torneo, tendrá su debut contra Gran Bretaña este viernes 6 de marzo.

Después de su desempeño mostrado en los dos juegos de preparación contra los Arizona Diamondbacks, a quienes derrotaron 6-3, y un reñido enfrentamiento hasta la octava entrada ante los vigentes campeones de la Serie Mundial, Dodgers de Los Ángeles, México finalmente llega a Houston para enfrentar a la primera selección en Fase de Grupos.

¿Dónde y a qué hora será el México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial de Béisbol?

Esta competencia internacional seguirá el formato de una primera ronda que se divide en cuatro grupos. Cada equipo jugará cuatro enfrentamientos; los dos mejores dentro del grupo, avanzarán a la siguiente ronda.

La Fase de Grupos fue un escalón que México saltó con eficacia en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, posicionándose en el tercer lugar del torneo y ganando, desde entonces, su pase a la edición de este año.

La selección mexicana ya practica en Daikin Park 🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/7DlUzopghO — MLB México (@MLB_Mexico) March 5, 2026

Este viernes 6 de marzo, el Tricolor mexicano se presentará en el Daikin Park de Houston para enfrentar a Gran Bretaña a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal o plataforma ver el México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial de Béisbol?

Este enfrentamiento es decisivo para el arranque de México en el Clásico Mundial de Béisbol, quien buscará una posición ventajosa desde el inicio al contar con una buena capacidad de respuesta al pitcheo, la cual fue demostrada en sus juegos de preparación.

Por lo tanto, México vs Gran Bretaña es un juego imperdible, por lo que acontinuación te contamos cuáles son los canales y/plataformas disponibles en el país donde podrás ver el debut mexicano en vivo:

Canales por suscripción: ESPN, TUDN.

ESPN, TUDN. Plataformas: Disney+, Vix, MLB.TV

Finalizado este encuentro, los juegos restantes de México en la Fase de Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, están programado para las siguientes fechas y horarios: