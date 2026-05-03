Real Betis vs. Real Oviedo EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el juego de LaLiga?

Partido Real Betis vs Real Oviedo en vivo La Crónica

En el cierre de la temporada, los equipos comienzan a jugarse mucho más que tres puntos. Real Betis y Real Oviedo llegan a este compromiso en momentos distintos, pero con la necesidad compartida de sumar en una jornada que puede marcar el rumbo de sus aspiraciones.

Mientras el conjunto verdiblanco viene de resultados que lo mantienen competitivo en la tabla, el Oviedo busca dar la sorpresa y consolidar su rendimiento tras sus recientes actuaciones.

Real Betis vs. Real Oviedo: horario del partido de hoy de LaLiga

El partido correspondiente a la Jornada 34 de LaLiga se disputará este domingo 3 de mayo de 2026, en punto de las 10:30 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España.

Este encuentro se jugará en uno de los estadios más emblemáticos del futbol español.

Dónde ver EN VIVO el Real Betis vs Real Oviedo

Si quieres seguir el partido desde México, y no perderte el minuto a minuto de este encuentro, estas son las opciones disponibles:

Sky Sports (Canales 516 / 1516).

(Canales 516 / 1516). Sky+(App y Web)

Alineación probable Real Betis vs Real Oviedo

Real Betis

Entrenador:Manuel Pellegrini.

Portero: Álvaro Vallés.

Defensores: Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez.

Mediocampistas: Pablo Fornals, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso.

Delanteros: Antony, Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández.

Cambios: Adrián, Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca, Sergi Altimira, Álvaro Fidalgo, Nelson Deossa, Isco, AitoBetis partido horario Méxicor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cedric Bakambu.

Real Oviedo

Entrenador: Guillermo Almada.

Portero: Aarón Escandell.

Defensores: Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López.

Mediocampistas: Santiago Colombatto, Nicolás Fonseca, Alberto Reina.

Delanteros: Thiago Fernández, Ilyas Chaira, Federico Viñas.

Cambios: Horaţiu Moldovan, Eric Bailly, David Carmo, Lucas Ahijado, Rahim Alhassane, Kwasi Sibo, Santi Cazorla, Luka Ilic, Pablo Agudín, Haissem Hassan, Thiago Borbas, Alex Forés.