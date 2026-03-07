Jon Rahm toma el liderato junto a Detry y Varner lll en LIV Golf Hong Kong

Presiona a sus rivales. Jon Rahm se coloca en la mejor posición para triunfar en LIV Golf Hong Kong este domingo. (Aaron Doster)

Jon Rahm dio el salto al liderato en el momento oportuno durante la tercera ronda en LIV Golf Hong Kong, con un recorrido de 65, pero no lo hizo solo, Thomas Detry (66) y Harold Varner lll (63) le persiguieron para que este domingo los tres salgan en el grupo de favoritos al título, después de un acumulado de -17 golpes.

Detrás sin perder aún las esperanzas de triunfo se localizan Carlos Ortiz (69), Deam Burmester (69) y Thomas Pieters (61) compartiendo en cuarto sitio con -15 impactos.

Jon Rahm llega a la ronda final en una posición privilegiada para conseguir su primera victoria individual en LIV Golf desde 2024. El capitán de Legión XIII firmó un 65 (-5).

Darse oportunidades

“Hay que seguir compitiendo y dándose oportunidades”, dijo Rahm a la página oficial de LIV. El español ha comenzado la temporada 2026 con subcampeonatos consecutivos. “Mientras siga así, jugaré bien al golf; aprovecharé las oportunidades que se me presenten, pero ya llegará. Espero tener un buen domingo y lograrlo”.

Para que Rahm consiga una victoria en China, tendrá que superar en un duelo al mismo hombre al que ayudó a llegar al Hong Kong Golf Club: Thomas Detry, del 4Aces GC. El belga, a pesar de llegar tarde tras quedarse varado en Dubái, no ha mostrado signos de desgaste, firmó un 66 (-4), para estar en la punta.

Detry, agradecido con Rahm

“Bueno, si no fuera por él, no creo que estaría aquí”, dijo Detry sobre Rahm. “Es un poco curioso así. Pero, miren, ambos somos competidores, y él lo ha hecho por sus compañeros. Lo ha hecho por la liga, y además es un buen amigo mío. Hemos jugado mucho golf como juveniles, en el PGA Tour y en todas partes, y ahora aquí. Creo que vamos a tener una ronda divertida y competitiva, y veremos quién se impone”.

A Rahm y Detry los acompaña en la cima Harold Varner III, de Smash GC, quien firmó un 63 (-7) y resumió a la perfección su pasión por los pares 3: “Sí, es genial. En los pares 3, puedes empezar desde la calle, así que es genial”.

Carlos Ortiz con altibajos

El mexicano Carlos Ortiz, tuvo un día con altibajos. El jugador del Torque GC llegó con par tras bogeys en los hoyos ocho y nueve, antes de recuperarse con fuerza con cuatro birdies en sus primeros cinco hoyos en los últimos nueve hoyos para remontar brevemente a 17 bajo par, antes de fallar putts cortos para par en los hoyos 16 y 18, quedando a dos golpes del liderato.

Dean Burmester, del Southern Guards GC, quien compartía el liderato con Ortiz al llegar al sábado, no logró mantener el ritmo, con un 69 (-1) y Thomas Pieters, del 4Aces GC, quien logró la mejor ronda del día con un 61 (-9) también comparte el cuarto puesto.

El chileno Joaquín Niemann (capitán del equipo Torque GC comparte el T12 con -10 en el acumulado, el colombiano Sebastián Muñoz el T23 con -8 y el mexicano Abraham Ancer el T29 con -7 impactos.

Por equipos el Smash GC tomó el liderato tras el 61 de Harold Varner lll y ya suma -44 golpes, le siguen el 4Aces GC de Dustin Johnson con -42 y el Legión 13 GC de Rahm con -41.