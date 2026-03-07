“Queda mucho trabajo por hacer”: ‘Checo’ Pérez, tras ser eliminado en la Q1

Gran Premio de Australia F1. Sergio Pérez advierte que la carrera del Gran Premio de Australia será como una carrera de video juego. (@CadillacF1News_)

El mexicano Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Australia celebrado en el Albert Park, desde donde el piloto de Cadillac largará desde la posición número 18, entre un total de 22 pilotos.

Este resultado en la clasificación de la nueva escudería Cadillac en la Fórmula 1 confirma que los mecánicos del equipo estadounidense tienen un largo camino por recorrer en términos de rendimiento puro.

Pérez dijo que el objetivo de este primer fin de semana es seguir recolectando información. La sesión clasificatoria fue, literalmente, su primera oportunidad de probar el límite del monoplaza luego de que solo pudo dar una vuelta con los neumáticos blandos en la tercera práctica.

“Sí, creo que fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora”, explicó ‘Checo’ en la sesión en la sesión de medios donde estuvo Motorsport.com.

Aclaró que Cadillac tiene mucho por trabajar. “Obviamente queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero, sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar”.

Al ser cuestionado sobre si los giros en la Q1 representaron su primer contacto real con el coche en configuración de ataque, Pérez fue tajante: “Sí, sí, de verdad. No había podido obtener ninguna lectura, pero estuve contento con el equilibrio. Estuve contento con la vuelta, con los procedimientos. Así que, sí, paso a paso. Y todo lo que puedo pedir para la carrera es hacer lo mismo, ya sabes, tener una carrera sólida”.

De cara a la carrera, el mexicano anticipa un escenario impredecible. La nueva normativa de gestión de energía y la aerodinámica activa prometen un espectáculo atípico en Melbourne. “Espero que podamos realmente tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Creo que será un caos. Será una carrera de videojuego. Así que, solo espero poder divertirme”, finalizó.

Este sábado a partir de las 22:00 horas se corre el Gran Premio de Australia, que le da inicio a la temporada 2026 de la Fórmula 1.