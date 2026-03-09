Reñida contienda en la duela, Pumas CU vence a los Burros Blancos del IPN

la sede capitalina resonó en Huelums y Goyas en un histórico juego amistoso

En un encuentro amistoso, preámbulo para el cierre de la temporada de la NBA G League, y auspiciado por el equipo Capitanes, de la NBA G League, la selección varonil de baloncesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que comanda el coach Daniel Gómez León y su asistente Armando Casolis, vistió altiva la camiseta auriazul frente al equipo representativo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dando como resultado final unapizarra final de 59-57.

la escuadra buscará colarse a la postemporada en el cierre de su calendario

Luego de recibir ambas escuadras la invitación a esta disputa, por parte de los Capitanes, la sede capitalina resonó en Huelums y Goyas en un histórico juego amistoso. En la justa Mauricio Román Flores Cruz, alumno de ingeniería en computación, de la Facultad de Ingeniería, y quien se desempeña como guardia tirador en el equipo felino, compartió su alegría por este encuentro y por el resultado positivo para la Universidad Nacional:

“Han sido sensaciones increíbles, es un recinto impresionante y como jugador es otra manera de sentir el ambiente del juego. Sobre todo, porque tuvimos la posibilidad de compartir esto ante un oponente que es tan valioso para nosotros y enfrentarlos aquí, representando a la UNAM, es un privilegio. Este tipo de eventos no sólo son importantes para nosotros, también inspiran a niños, se trata de impulsar el deporte a cualquier nivel y hace crecer a nuestra disciplina”, expresó.

UNAM v. IPN

Daniel Gómez, coach de los unamitas,manifestó su agradecimiento a laescuadra profesional porconsiderado a ambas instituciones, emblemáticas en el ámbito deportivo universitario, para sostener un partido clásico en su escenario. “Trabajamos con jóvenes y, el que mis jugadores tuvieran esta experiencia de pisar una duela donde se juegan partidos profesionales, ha sido bastante formativo. Hay a quienes les pudo haber pesado, pero también quienes aguantaron la presión de estar en un recinto así y esto forma parte de las experiencias de vida que forjan carácter y suman en el proceso de aprendizaje y crecimiento”, sostuvo el entrenador del representativo puma.

UNAM

UNAM e IPN ya habían disputado unpartido programado en el calendario de la Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), donde compiten en el Grupo 1 de la Conferencia Centro Oriente y en el cual los Pumas derrotaron también a los Burros Blancos con marcador de 63-49. En este sentido es importante señalar que los auriazules, dentro de su participación en la Liga ABE, marchan en la cuarta posición de su grupo en su conferencia, con marca de 18 victorias por siete descalabros sobre la duela, a falta de cinco partidos para culminar la temporada regular que inició el año anterior. En sus últimos encuentros han hilvanado victorias consecutivas ante sus similares de la UVM Centro y los Potros de la Autónoma del Estado de México, además del juego ante el IPN.

Pumas Cu

A decir de los unamitas y su capitanía, la escuadra buscará colarse a la postemporada en el cierre de su calendario ante los equipos poblanos de la Universidad Americana, el Instituto de Estudios de la Sierra y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ante las quintetas de la Anáhuac de Córdoba y la Autónoma de Guerrero, en busca del ascenso a la División I.