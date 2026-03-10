Concacaf Champions Cup: partidos, fechas y horarios de los octavos de final

Concacaf Champions Cup | Octavos de final Monterrey y Cruz Azul serán los únicos equipos de la Liga MX que se enfrentarán mutuamente en esta ronda de octavos.

Los mejores del norte y centro del continente americano continúan la fase de eliminación de esta Concacaf Champions Cup. Como ya es costumbre, los equipos de la Liga MX estarán protagonizando este certamen con cinco clubes en busca de los cuartos de final, tres de ellos se enfrentarán a rivales de la MLS. Por su parte, Monterrey y Cruz Azul se estarán eliminando entre ellos.

Partidos fechas y horarios de la Concacaf Champions Cup 2026 | octavos de final

Octavos de final de ida | Concacaf Champions Cup Cinco equipos de la Liga MX continúan su camino en la Copa de Campeones del centro y norte del continente americano.

Philadelphia Unión vs América | martes 10 de marzo (17:00 horas)

El primer partido de Liga MX vs MLS de esta ronda será entre Philadelphia y el América. “La Unión” estará en casa para iniciar esta eliminatoria y volver a causar un impacto como en el 2023, cuando lograron su mejor participación llegando hasta las semifinales de esa edición. Por su parte, Andre Jardine tiene la presión de ganar el único campeonato que le falta con el cuadro azulcrema mientras ha tenido un semestre irregular en el Clausura 2026.

Monterrey vs Cruz Azul | martes 10 de marzo (19:00 horas)

El único enfrentamiento entre equipos mexicanos en esta ronda. Rayados ha tenido un torneo turbulento luego de correr a Domenec Torrent y viene de perder el Clásico Regio en contra de los Tigres. Ahora, quieren dejar atrás esto y seguir adelante en el torneo. Por su parte, ‘La Máquina’ ya sabe lo que es vencer a ‘La Pandilla’ este torneo en el BBVA. Los dirigidos por Nicolás Larcamón marchan como líderes del torneo y se han mantenido como el rival a vencer.

Los Ángeles FC vs LD Alajuelense | martes 10 de marzo (21:00 horas)

El cuadro californiano se impuso por goleada al Real España y ahora tendrán un nuevo rival centroamericano. Los de dorado y negro llevan años persiguiendo este título internacional como parte de su proyecto. Por su parte, el Alajuelense hace su presentación este torneo luego de avanzar de forma directa.

Nashville vs Inter Miami | miércoles 11 de marzo (17:30 horas)

Dos rivales recientes de la MLS se miden para escribir un nuevo capítulo. Los ‘Coyotes’ están de regreso esta edición para buscar el campeonato con un equipo lleno de potencial. En frente tendrán al equipo de Lionel Messi, que la temporada pasada se quedaron en las semifinales ante el Vancouver Whitecaps.

LA Galaxy vs Mount Pleasant | miércoles de marzo (19:30 horas)

El otro equipo angelino quiere seguir demostrando su fuerza y su capacidad de pelear por un título internacional y tendrá la ventaja de la localía. Su rival será el Mount Pleasant de Jamaica, los campeones de la Copa Caribeña y que estarán haciendo su debut en este torneo.

San Diego FC vs Toluca | martes 10 de marzo (21:30 horas)

La eliminatoria estelar será entre San Diego y Toluca. El cuadro de la MLS marcha con paso perfecto en el futbol estadounidense con tres victorias de forma consecutiva y viene de eliminar a los Pumas en la ronda previa. Por su parte, los ‘Diablos’ son los vigentes bicampeones del futbol mexicano y se harán presentes en este certamen.

Cincinnati vs Tigres | jueves 12 de marzo (18:00 horas)

El tercer partido entre Liga MX vs MLS será este jueves. Cincinnati viene de vencer a la Universidad O&M con global de 12-0 en la ronda previa. Ahora, su rival serán los Tigres, a quienes históricamente se les ha dificultado este torneo.

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | jueves 12 de marzo (20:00 horas)

Para cerrar los partidos de ida, los subcampeones actuales estarán en casa para enfrentar a otro rival de la MLS. Los ‘Caps’ quieren regresar a la disputa por el campeonato que se les escapó el año pasado ante Cruz Azul. Por su parte, Seattle Sounders en el último campeón estadounidense de este torneo. El año pasado disputaron el Mundial de Clubes de la FIFA y tienen la oportunidad de regresar ganando de nueva cuenta.