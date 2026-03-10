El poderío de Mercedes preocupa...

. .

Cuando la Fórmula 1 realiza algún cambio mayor en su reglamentación vivimos una nueva era de dominio. Y es que el primer equipo en encontrar una laguna o vacío en el reglamento suele sacar mayor provecho y a partir de ahí mantiene su evolución. Así vimos los triunfos de Cooper a finales de los 50s; de Ford en los 70s; McLaren en los 80s; Williams en los 90s; Ferrari en los 2000s; y Red Bull y Mercedes en la pasada década.

Con la llegada de la temporada de 2026 se da el inicio de la nueva era técnica, que, aunque mantiene a los motores V6 de 1.5 litros, turbo, presenta cambios importantes en aerodinámica, tamaño y potencia. Luego de nueve días de pretemporada, los equipos llegaron al primer Gran Premio de la campaña, en Australia, y Mercedes se colocó como el equipo dominador, algo que encendió los focos de alarma entre sus competidores...

BANDERA VERDE… Sus rivales afirman (aunque no está 100% comprobado) que Mercedes consigue una mayor relación de compresión cuando la temperatura del aceite aumenta a 130 grados, lo que le da un mejor desempeño y más potencia. Incluso Lewis Hamilton, de Ferrari, dijo que si la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no regulaba esa variable, estábamos condenados a ver una nueva era de dominio de Mercedes. Sí, los que lo escuchamos no pudimos dejar de sonreír al recordar su pasado con los ‘flechas plateadas’. En fin, que la comisión técnica de la FIA ha dicho que la precámara y la cámara en el motor Mercedes es legal, aunque se modificó el reglamento para dejar por escrito que ningún cilindro de motor puede tener una compresión mayor a 16:1...

ENTRADA A PITS… Pero no con efecto inmediato, por lo que, en el Gran Premio de China, que se disputará este fin de semana en Shangai, podremos ver el mismo desempeño de Mercedes. Será hasta el 1 de junio cuando se haga la medición de la compresión no sólo a temperatura ambiente, sino cuando el aceite supere los 130 grados (actualmente sólo se mide a temperatura ambiente).

Así, Mercedes tiene la oportunidad de continuar con su desarrollo habitual, ganar los primeros Grandes Premios e introducir su “motor 2” para el 7 de junio, con el Gran Premio de Mónaco. Con esto, Ferrari puede dar un paso al frente como su gran rival, pues son el otro gran constructor en contar con motor propio. La mayor tarea será para Mclaren y los equipos “clientes”, que no pueden avanzar al mismo ritmo en cuanto a desarrollo de fuente de poder…

SALIDA DE PITS… En un tema alterno al dominio de Mercedes, tenemos que aplaudir lo realizado por el mexicano Sergio Pérez. Checo demostró que su elección como piloto titular ha sido un gran acierto por parte de Cadillac. El mexicano consiguió una meta primordial para la nueva escudería, y fue la de terminar rodando el Gran Premio de Australia.

Checo cruzó la meta en 16, de 22 inscritos, y aunque algunos de ellos quedaron eliminados antes de la bandera verde, precisamente eso es un logro de TWG, el equipo detrás de Cadillac. Pérez pudo gestionar el auto a pesar de sus limitaciones, fue competitivo de acuerdo con sus armas y demostró que en sus manos el monoplaza tiene un gran desarrollo por delante.

Pérez dio 55 vueltas, lo que supone data real de competencia que se convierte en oro para el equipo, que tiene como nueva meta la de terminar el Gran Premio de China con sus dos autos, luego de que Valtteri Bottas solamente dio 15 giros en Melbourne. Aunque no pueda creerse, van bien...

BANDERA A CUADROS… De este lado del planeta, NASCAR regresa a la acción en Las Vegas Motor Speedway, un óvalo de 1.5 millas, con carreras de O’Reilly Auto Parts y de la categoría mayor, Cup Series. El mexicano Daniel Suárez se encuentra en el lugar 17 de la tabla de puntos tras caer 10 peldaños por un mal resultado en Phoenix, sin embargo, el piloto de Spire Motorsports tiene amplias posibilidades de regresar al Top 10.

El ganador de la edición pasada es Josh Berry, del Wood Brothers Racing, pero en esta campaña no ha tenido un buen arranque y se ubica en 31, lo que abre la puerta a un nuevo monarca...

Así las cosas… sobre ruedas…