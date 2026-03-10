Monterrey vs Cruz Azul: Resumen del triunfo de La Máquina en la casa de Rayados

Cruz Azul consiguió una valiosa victoria 3-2 ante Monterrey en el Estadio BBVA en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Cruz Azul se adelantó primero en el marcador con un gol de Erik Lira, pero Rayados reaccionó con un doblete de Roberto de la Rosa, que puso en ventaja a los locales.

En la segunda mitad, La Máquina respondió y logró darle la vuelta al marcador para sellar el 3-2 final, llevándose un triunfo importante como visitante y tomando ventaja en la serie rumbo al partido de vuelta.